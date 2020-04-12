Numune alma kabini bağışladılar

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı ilimizde başta sağlık personellerinin olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ölümcül virüs vakalarının da bulunduğu ilimizde virüsün enfekte olduğu sağlık personellerinin sayısı artmaya başlarken AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay harekete geçti. AK Parti İl Başkanı Doğanay, İl Sağlık Müdürlüğüne, hastanelerde kullanılması için “numune alma kabinleri” bağışladı. Bağışlanan kabinler sayesinde sağlık personelleri, koronavirüs şüphelisi vatandaşlardan numune alırken doğrudan temas kurmayacak. Bu sayede olası bir enfekte olma durumunun önüne geçilerek sağlık personellerinin aktif çalışması sağlanacak.

Doğanay’ın yanı sıra Bolu Barosu önceki dönem başkanı Avukat Ferit Atalay da İl Sağlık Müdürlüğüne numune kabini bağışında bulundu. Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sağlık kurumlarımıza ‘Numune alma kabinleri’ bağışında bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Sn. Nurettin Doğanay’a ve Sn. Ferit Atalay’a sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.