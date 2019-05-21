Numunelik il Bolu!..

Haber: Esra ÖZTÜRK

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Raporun da 2016-2018 yılları arasında Türkiye'deki hava kirliliği ve bunun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.Konuya dikkat çekmek amacıyla 7 Mayıs Dünya Astım Günü'nde yayınlanan rapora göre, 2018'de yetersiz veriler sebebiyle Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Şırnak ve Uşak'ta hava kalitesi hesaplanamadı. Hava kalitesi değerleri hesaplanan 73 ilin 44'ünde kirli hava solunduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği değerlere göre, hava kirliliğinin en yüksek hesaplandığı iller sırasıyla Kahramanmaraş, Iğdır, Mersin, Manisa, Niğde, Bursa ve Afyonkarahisar oldu. Ardahan ise DSÖ tarafından önerilen hava kirliliği limit değerleri doğrultusunda Türkiye'nin 2018'de en temiz havasına sahip ili olarak öne çıktı. Artvin, Rize, Kırşehir ve Tunceli'deki hava kalitesi değerleri de DSÖ değerlerine yakın seyretti.

Yurt genelinde hava kalitesi ölçümünün gerektiği şekilde yapılmayan sekiz ilden birisi olan Bolu’da neden yeterli veri kaydı bulunmadığı ise kara bir mizah öğesi olarak vicdanları sızlattı.

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Dönemin Bolu Milletvekili ve şimdinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 8 Ocak 2015’da TBMM’de düzenlediği toplantıda Bolu’nun hava kirliliğine dikkat çekmeye çalışmıştı.