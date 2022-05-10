Nurettin Doğanay deplasman masraflarını üstlendi

Haber: Uğur Balaban

Boluspor’un Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında oynayacağı Anakaragücü maçının deplasman masraflarını üstlenen AK Parti Doğu Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay geçtiğimiz günlerde Başkan Abat’ın istifası sonrası Boluspor’a ilk destek açıklaması yapan siyasi olmuştu.

Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada “Spor Toto 1. Lig 37. Haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü karşılaşması deplasman masrafları sponsoru Sayın Nurettin Doğanay (Bolu Doğanay Mimarlık Mühendislik İnş.) oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Nurettin Doğanay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Nurettin Doğanay Ankaragücü maç öncesi masrafları üstlenerek maddi ve manevi olarak Boluspor’un arkasında olduğunu göstermiş oldu.

Doğanay’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Boluspor’a destek açıklaması;

Boluspor'da kritik süreç devam ederken Bolu AK Parti Eski İl Başkanı ve AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay da sosyal medya hesabından kırmızı beyazlı takım için ilk destek açıklamasını yapan siyasetçi oldu.

Doğanay yaptığı açıklamada "Zor bir süreçte sorumluluk alan, taşın altına ellerini değil vücutlarını koyarak Boluspor Kulübü Başkanlığı görevini arkadaşları ile birlikte üstlenen Oğuzhan Özçelik kardeşim ve Yönetim Kurulundaki kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum. Düşme kelimesini telaffuz bile etmeden camia olarak kenetlenerek bu zor ve sıkıntılı günleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bolusporumuz için hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz, bitti demeden bitmez. Çünkü şanlı Bolusporumuzun bu ligde yazacağı daha çok hikâyeler var" dedi