31 Aralık 2017 Pazar günü yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilen AK Parti Bolu 6. Olağan kongresi iptal edilen ardından da İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın istifasıyla birlikte koltuk boş kalmıştı. Yeni başkanın belirlenmesi için gerçekleştirilen temayül yoklamasında irinci sırada Avukat Mehmet Emin Güz, ikinci sırada Avukat Arzu Aydın ve üçüncü sırada Mazhar Bozoğlu’nun çıktığı öğrenilmişti. Bu gün öğle saatlerine doğru 3 olan aday sayısı Uğur Akbay ile İsmail Yerlikaya’nın da eklenmesiyle 5’e çıkmıştı. Beş aday bugün saat 14.30’da Teşkilat Başkanı Mustafa Ateş ile Bölge Koordinatörü Hacı Turan’la bir araya geldikten sonra birlikte külliye ye geçip burada Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacaklardı. Ancak hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'yu kongreye götürmesi için Nurettin Doğanay'ı görevlendirdi.