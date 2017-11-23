Haber: BMA

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi: "24 Kasım günü; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul etmesinin yıl dönümü ve 1981 yılından itibaren de ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yetiştirilmesinde görevini fedakârca yürüten öğretmenlerimiz çok kutsal bir vazifeyi yerine getirmektedirler. Öğretmenler bir ülkenin, bir milletin gelişmesini ve aydınlanmasını sağlayan en önemli yapı taşıdır. Hz. Mevlana yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur diyerek öğrenmenin ve öğretmenin önemine değinmiştir.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, daha iyiye ve daha ileriye giden bir Türkiye için en büyük çabayı kuşkusuz öğretmenlerimiz göstermektedirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken; bu kutsal mesleği seçen öğretmenlerimiz ile emekli olmuş öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."