Haber: BMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, birlik ve beraberlik içinde bir gün olması temennisinde bulunurken işçinin emeğinin karşılığının alın teri kurumadan verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın mesajı şu şekilde:

“Başta ülkemiz olmak üzere Bolumuzun kalkınması ve ilerlemesi için çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını ödemek mümkün değil. Emeği ve alın terini helal kazanç ile yükselten, üretim ve emeğin paylaşımında adaletli davranan bir görüşün temsilcileri olarak, işçi ve emekçi kardeşlerimizin çalışmalarının karşılığını almasında, çalışma şartlarının sağlık ve güven temellerinde ele alınarak, yaşam standartlarının yükseltilmesine büyük önem veriyoruz.

Yaşanan sorunlarda işçi kardeşlerimizle her an irtibatta olarak sorunlarının çözüme kavuşturulması için AK Parti olarak önemli adımlar atıyor ve toplumun da desteğini alarak birlik, bütünlük ve diyalog içerisinde işçi ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanında oluyoruz.

‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ diye buyuran Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ümmeti olarak bizler de bu anlayışı toplumun her kesimine aşılamaya çalışıyor ve bu anlayışla hareket ediyoruz.

Bu vesile ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz ve Bolumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için alın teriyle emek harcayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramını kutluyor; barış, huzur ve beraberlik ortamında bir bayram olmasını diliyorum.”