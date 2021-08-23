Nurgül, genç girişimcilere örnek oluyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'nun Fırınlık köyünde yaşayan 21 yaşındaki Nurgül Akdoğan, sosyal medyada 'köylü kızı' olarak tanınıyor. Köy yaşantısını kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Akdoğan'ın paylaşımları büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 1 yıl önce, köy hayatıyla ilgili videolar paylaşmaya karar veren Akdoğan artık bir youtuber. Youtube'da takipçi sayısı 100 bini geçen Akdoğan'ın paylaşımları binlerce kez izleniyor. Sosyal medyanın 'köylü kızı' Nurgül Akdaoğan'ın, en büyük hayali ise çiftlik kurmak. Akdoğan bu hayaline devletin desteğiyle ulaştı.

Genç girişimcilere örnek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün, orman köylüsünün gelirini iyileştirmek ve kalkınmalarına katkıda bulunma amacıyla verilen ORKÖY desteğinden ve kırsalda yaşamını sürdüren gençlerin ekonomiye katkılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen genç çiftçi desteği projesinden hibe alan Nurgül Akdoğan, aldığı desteklerle hem kendi geçimini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Ailesiyle 100 büyükbaş 400 küçükbaş hayvanın bakımını yapan Nurgül Akdoğan Youtube'dan kazandığı parayı da hayvancılığa harcıyor. Akdoğan, genç girişimcilere örnek oluyor.