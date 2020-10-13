Nury Halmammedov Seben’de anıldı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını(TÜRKSOY) ilçede ağırladı. TÜRKSOY tarafından Türkmenistanli sanatçı Nury Halmammedov'u anmak üzere program düzenlendi. Programa TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak ve TÜRKSOY heyeti katıldı. Programda sanatçı Nury Halmammedov çeşitli etkinlikler ile anıldı.

“TAŞ RESTORANTIMIZDA AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUM”

Belediye Başkanı Fatih Kavak yaptığı açıklamada, “Türk Dünyasına yüzlerce eser kazandırmış Türkmenistanli değerli sanatçı Nury Halmammedov'u anmak üzere Seben Kayaevlerinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı(TÜRKSOY) tarafından anma programı düzenlendi. TÜRKSOY öncülüğünde ilçemize gelen değerli misafirlerimizi coğrafyamızın sahip olduğu iki hazine olan Seben Solaklar Kayaevleri ve Nevruz Tepesinin arasındaki Taş Restorantımızda ağırlamaktan mutluluk duydum. Türk dünyasının zengin kültürünü, birlik beraberliğini buralara taşımak için büyük özveri gösteren Sayın Dusen Kaseinov'a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“21 MART NEVRUZ GÜNÜNÜ MİSAFİRLERİMİZLE KUTLAMAK İSTİYORUZ”

“2017 yılından bu yana çeşitli etkinlikler ile bir araya geldiğimiz soydaşlarımızla inşallah Covid-19 salgınının sona ermesiyle yeniden buluşacağız” diyen Başkan Fatih Kavak açıklamasında ayrıca, “Seben Belediye Başkanı olarak önümüzde ki süreçte inşallah 21 Mart Nevruz gününü Türk dünyasından gelecek misafirlerimizle kutlamak istiyoruz. Ve bu sayede bütün dünya Kardeşliğimizi görsün istiyorum. Sayın Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'e, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi, Prof. Düsen Kaseinov'a, TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı'ya, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluyev'e, Sanat Yönetmeni Arman Nurmahametulİ'ye,Piyano Sanatçısı Rustam Rahmedov'a,Basından Vugar Novruzoglu, Salim Ezer ve Volkan Yeşilçay'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.