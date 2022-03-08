O artık Genel Başkan Yardımcısı

Haber: C. Kutay Aykan

26-27 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşmiş olan Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulunda Dış İlişkiler ve Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine bugün itibariyle başlayan Erhan Bayram’ın Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanlığı görevine Mehmet Tuncay görevlendirildi. Erhan Bayram, sosyal medya hesabından bir teşekkürle veda yazısı paylaşarak şunları söyledi;

Öncelikle bir üye olarak mensup olmaktan gurur duyduğum Türk Eğitim-Sen'e, kuruluşundan bugüne, çizgisinden sapmadan hizmet etmiş, tüm yol arkadaşlarımıza ve büyüklerimize şahsım adına şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle anıyorum.

Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. İfade etmek isterim ki, aslolanın teşkilatımız ve ideallerimiz olduğu bilinci ve "İlkemiz, önce Ülkemiz" anlayışıyla, kuruluş hedeflerimizden ve ideallerimizden zerre miktar sapmadan, Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflerin ışığında hak davamızı sürdürecek, hakkı haklıya teslim etme mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Biliyor ve inanıyorum ki, Türkiye Kamu Sen’in tüm iş kollarında gerçekleştirmiş olduğumuz 7. Olağan Merkez Genel Kurullarımız yeni dönemde, yetkiye giden yolculuğumuzun "Bismillah"ı olmuştur. Sendikal birikimi, bilimsel sendikacılık anlayışı, kurumsallığı ve inanmış teşkilat mensuplarıyla her dönemde memurun güven kapısı olan Türkiye Kamu Sen, yeni dönemde de Türk memur sendikacılığının önünde yeni ufuklar açarak yetkiye yürüyecek ve kamu çalışanlarının daha huzurlu ve müreffeh yarınlarının mimarı olacaktır.

Bu vesileyle yeni dönemde bütün yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu süreçte bize güvenen ve desteklerini esirgemeyen Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu Delegasyonumuza, Değerli Büyüklerime, dostlarıma, yol arkadaşlarıma, iyi dilek ve dualarıyla yanımda olan herkese gönülden şükranlarımı sunuyor, tüm teşkilat mensuplarımızı ve eğitim çalışanlarımızı en kalbî saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene.