O artık Genel Başkan Yardımcısı



Haber: C Kutay Aykan

Ankara’da gerçekleştirilen 7. Genel Kurulda Talip Geylan yeniden Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığına getirildi. Genel Kurulda bir konuşma yapan Başkan Geylan, “Türk Eğitim-Sen'in 30 yaşını kutladığını anımsatarak, gelinen noktada, kuruluş iradesi ve ilkelerinden sapmadan ortaya koyduğu mücadeleyle güçlü ve milli bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen'in 2018'de 201 bin 475 olan üye sayısının, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayandığını belirten Geylan, " Türk Eğitim Sen'in duruşunu besleyen tek kaynak, sadakatle bağlı olduğu ilkeleri ve eğitim çalışanlarının hak ve kazanımlarıdır." dedi.

Geylan, Türk Eğitim-Sen'in ataması yapılmayanların, sözleşmeli öğretmenlerin, üniversite çalışanlarının yanı sıra hizmetli, memur, şef, teknisyen, şoför, eğitimin görünmeyen tüm kahramanlarının da tercümanı ve cesur sesi olduğuna işaret ederek, şöyle dedi:

"Kamu çalışanlarının ortak kanaatidir ki Türk Eğitim Sen, ülkemiz memur sendikacılığının amiral gemisidir. Ancak yine çok iyi biliyoruz ki Türk Eğitim Sen, asla sadece bir sendika değil, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olduğunda sağına soluna 'Kim var?' diye bakmadan, cesaret ve adanmışlıkla 'Ben varım' diye haykırarak öne atılan Türkiye sevdalılarının hayat verdiği milli bir sivil toplum kuruluşudur."

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği adıyla oluşturmuş oldukları teşkilatla Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Romanya, KKTC ve Irak'taki eğitim sendikalarıyla müşterek faaliyetler yürüttüklerini de anlatan Geylan, "Şunu büyük bir onurla ifade ediyorum ki UAESEB, Türk Dünyası idealinin vücut bulmuş halidir." dedi. Yapılan Genel Kurul sonrası Genel Başkanlığına yeniden Talip Geylan, Haydar Urfalı-Genel Sekreter, Seyit Ali Kaplan-Genel Başkan Yardımcısı, Selahattin Dolgun-Genel Başkan Yardımcısı, Cengiz Kocakaplan-Genel Başkan Yardımcısı, Orhan Kütük-Genel Başkan Yardımcısı ve Bolu Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Erhan Bayram-Genel Başkan Yardımcısı görevlerine getirildi.