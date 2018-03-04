Haber: Semih Baykal

İyi Parti Bolu İl Başkanlığı 1’nci Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Salonunda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve üyeleri, İYİ Parti üyeleri ve delegeleri katıldı. Kongre ilk olarak İlçe Parti Başkanları ve Kurucu üyelerin tanıtımı ile başladı. Kongrede ayrıca Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanlığına Burak Alın’ın getirildiğini açıkladı. Kongrenin Divan Başkanlığını İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Halil Can Bolat yaparken Yardımcılığını Ankara İl Disiplin Kurulu Kurucu Başkanı Avukat Sahir Yılmaz yaptı.

“TÜRK MİLLETİNİN HER FERDİNİ KUCAKLAYARAK ÜLKEMİZİ DÜNYADA LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrede konuşma yapan Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın; “Öncelikle Afrin şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Milletimizin başısağolsun. Bizler İYİ Parti olarak İYİ bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Takdir edersiniz ki biz Türk milleti olarak, insanlık tarihine İYİ insanları hediye etmiş bir milletiz. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve niceleri... Onlar İYİliği, İYİ insan olmayı öğütleyip yaşamlarını iyiliğe adadılar. İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan Büyük Selçuklu devleti ve sonrasında büyük Osmanlı İmparatorluğu gibi dünya tarihine damgasını vuran, çağ açıp çağ kapatan devletler doğdu. Kayı boyu büyüdü gün geldi üç kıtaya hakim oldu. Yüce Türk Milleti gittiği her yere sevgi kültürünü götürdü. Bizlerde atalarımız gibi “Yaratılanı sev Yaradan’dan ötürü’’ inancı ile bu yola çıktık. Beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın hiç birine giydiğin gömleğini çıkar gel demedik. İYİ Parti’ye gönül veren arkadaşlarımızın hiç birini inancıyla, yaşam tarzıyla,dünya görüşüyle değerlendirip ayrımcılık yapmadık. Çünkü biz ülkemizin ortak milli değerlerini gözeten ve merkezde konumlanan bir parti olarak, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri dışında, Türk Milletinin her ferdini kucaklayarak ülkemizi dünyada layık olduğu yere taşıyabileceğimiz inancındayız ve bundan sonrada geliştireceğimiz politikalar ile bunu tüm halkımıza göstereceğiz.

Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı , çocuklarımıza güvenli bir gelecek ve Milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz... Biz

İYİ Parti olarak Türk Milletine mutluluk vaat ediyoruz” dedi.

“DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYI AMAÇ EDİNDİK”

Konuşmasının devamında Aydın; “Milletimize inanıyor ve güveniyoruz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin de söylediği gibi “Milletimizle bayram sofralarında” buluşacağız. Farklılıklarımızı değil ortak yanlarımızı öne çıkaracağız. Gururla ifade etmeliyim ki biz; Türk Milletinin ülkesi ve devleti ile bölünmez bütünlüğünü korumayı, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz kahraman başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ’ün ilkelerini esas almayı Türkiye Cumhuriyeti’ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edindik. Milli geliri daha hızlı büyüterek refahı artırmayı, adil paylaşım ile refahın tabana yayılmasını ve toplumsal huzuru artırmayı hedefledik. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya, çağdaş gelişmiş ülkelerin ittifakla kabul ettiği evrensel değerlere katkı sağlamaya; ülkemizde bilim, sanat, spor, estetik gibi medeni değerleri geliştirmeye; insan yetiştirme düzenimizi nitelik ve nicelik olarak en ileri ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarmaya; siyasetin ahlak zemininde yapılmasına, devletin temeli olan adaletin güçlendirilmesine ve dolayısıyla insanlarımızın daha huzurlu, mutlu ve özgür yaşamasını temin etmeyi hedefledik.Tüm bu ilke ve hedeflerin ışığında, İYİ Parti kadrolarımızı oluşturduk; hedef insan olduğu için liyakata önem verdik, kurucularımızın insanları seven, toplum tarafından sevilen ve saygı duyulan insanlardan olması konusunda hassasiyet gösterdik” şeklinde ifade etti.

“ARTIK YETER”

Hükümetin yaptığı politikaları da eleştiren Aydın; “Şimdi Genel başkanımız Meral Akşener hanımefendinin “Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer...” sözünü kendini düstur edinen insanlarla iktidar yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Bugün burada toplanma amacımız bir yandan demokratik hayatın taşlarından olan kongremizi yapmak, bir yandan da kadrolarımızı yenileyerek önümüzdeki seçimlere parti olarak güçlü bir şekilde hazırlanıp iktidar yürüyüşüne hazırlanmaktır. İYİ Parti zorunluluktan kuruldu. Çünkü; Ülkemiz, Kurtuluş savaşı mücadelesi günlerinden bugüne kadar bu kadar tehdit altında kalmamıştır.Dün ne yaşadıysak bugünde aynı ihanetle karşı karşıyayız.Dün, Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişti. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilin de, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunmuşlar idi. Bugünde; Memleketin tüm fabrikaları satıldı, tüm tersaneleri satıldı. Memleketin doksan yıldır dişinden tırnağından ayırarak ödediği vergilerle yaptırdığı tüm fabrikalar yabancılara peşkeş çekildi. Bunun yanında; stratejik derinlik adı altında askerimizi Ortadoğu bataklığına sapladılar. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Allah yardımcıları olsun. Çözüm süreci dediler, Peşmergeye sınırda tur attırarak Suriye’ ye gönderdiler. İçtikleri çay paralarını dahi devlete ödettiler. Sonra ne dediler Salim Müslim bizi kandırdı. PKK bizi kandırdı. Eğitim de dünya birincisi olacağız dediler sondan birinci oldular. Çocuklarımızın girdiği sınavlarda soruları çaldırdılar. Ne dediler bizi kandırdılar. Bu kadar kandırılan bir hükümeti ne diyeceğiz. Artık Yeter diyeceğiz” diye eleştirdi.

“İYİ PARTİ MİLLETİN PARTİSİ”

Son olarak Aydın; “İYİ Parti Milletin Partisi, İYİ Parti Çiftçinin Partisi, İYİ Parti İşçinin Partisi, İYİ Parti Gençliğin Partisi, İYİ Parti Anaların, partisidir, İYİ İyi insanların partisidir. Türkiye İYİ olacak, Bolu bizlerle İYİ olacak” diye konuştu. Konuşmanın ardından kongrede Mehmet Aydın, 143 delegenin oyunun alarak partisinin seçilmiş İl Başkanı oldu.

İşte Mehmet Aydın’ın yönetimi

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ahmet Bedir, Ahmet Örnekbaş, Ayşe Yıldırım, Aydın Yılmaz, Burhan Sucu, Çetin Yardemir, Doğan Kızmaz, Dursun Dahil, Emine Kendirci, Faruk Ulu, Fatma Halavurt,Fatma Sakarya, Fazıl Şolpan, Gülşen Çuhadar, Hacer Canbaşoğlu, Hakkı Kolludemiroğlu, Hasan Hakan Alpaslan, Hatice Öz, Kudret Demirez, Levent Şimşek, Mehlika Arıkan, Mehmet Celalettin Tümer, Mehmet Emin Demirel, Mehmet Eratlı, Mehmet Mutlu, Mehmet Nezih Erkan, Mihriban Yerlikaya, Nazif Bora Tombak, Nazmiye Alaoğlu, Nihat Ateş, Nimet Tabak, Önder Aydemir, Özkan Ertuğrul, Ramazan Acar, Ramazan Sabancı, Rifat Ümit Demirtaş, Sami Taşabat, Sedat Bekar, Ümit Kabasakal, Yakup Balveren, Yusuf Cebe, Yusuf Üçtaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Burak Alın, Fatih Dalman, Murat Yerlikaya, Özlem Aydın, Kemal Karaca, Güleser Türüdü, Emine Özkan, Cemile Özboyacı, Hacer Kartallıoğlu, Cihan Atalay, Önder Mat