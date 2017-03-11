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11 Mart 2017 Cumartesi
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    • O askerin babası Bolu'ya getirilecek

    Bolu'da devam eden FETÖ/PDY davalarında ortaya çıkan tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın babasının 'kafana sık' mesajının ardından, mahkeme heyeti Hüseyin Kıyak'ı dinleme kararı aldı.

    11 Mart 2017 Cumartesi 11:40
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    O askerin babası Bolu'ya getirilecek
    ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM
    FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmaları Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmaların ikinci gününde tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın babası ile 15 Temmuz akşamı whatsup konuşmaları okunmuş, baba Hüseyin Kıyak'ın, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Senin kaderin benim ellerimde" dediği ortaya çıkmıştı. 
    Yüzbaşı Nuri Kıyak ise, babasının bu mesajı aralarının iyi olmadığı ve şimdiki eşiyle evlenmesini istemediği için attığını ifade etmişti. 
    BABAYA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR 
    Hüseyin Kıyak ile oğlu Nuri Kıyak arasında 15 Temmuz gecesi geçen konuşma şimdilik sırrını koruyor. Nuri Kıyak, duruşmada babasının bu ifadelerini sadece aralarının bozuk olmasına bağlasa da, mahkeme heyeti yargılamanın sağlığı açısından baba Hüseyin Kıyak'a ulaşmak için çalışmalara başladı. Baba Kıyak'ın adresi tespit edildikten sonra dinlenilmesi için mahkemeye çağırılacağı, gelmemesi halinde hakkında zorla getirilme kararı verileceği öğrenildi.
    Anahtar Kelimeler: Boluda, Devam, Eden, FETÖPDY, Davalarında

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