ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmaları Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmaların ikinci gününde tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın babası ile 15 Temmuz akşamı whatsup konuşmaları okunmuş, baba Hüseyin Kıyak'ın, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Senin kaderin benim ellerimde" dediği ortaya çıkmıştı.

Yüzbaşı Nuri Kıyak ise, babasının bu mesajı aralarının iyi olmadığı ve şimdiki eşiyle evlenmesini istemediği için attığını ifade etmişti.

BABAYA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR