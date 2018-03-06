Haber: Semih Baykal

İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları Yaşar Yüceer Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda Merkez İlçe Yolçatı köyüne mevcut kullanılan içme ve kullanma suyunun tahsisinin yapılmasının uygun olduğu belirtilen Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca hizmet binası olarak kullanılan Dörtdivan ilçesi, Merkez mahallede Tapunun 1683 parsel nosunda kayıtlı bulunan taşınmazın Jandarma Genel Komutanlığına hibe veya satışının yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Söz konusu yerin bedeli karşılığında satışının yapılmasının uygun olduğu belirtilen her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Gerede ilçesi Süllertoklar Köyü Merkez ve Toklar Mahalleleri ile Mengen İlçesi Karaşeyhler Köyü Karamanlar Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi talepleri incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hesaplarında bulunan ve asfalt yapımı için ayrılan 3 milyon TL. ödenek ile nerelere asfalt yapılacağının belirlenmesi ile ilgili çalışma yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 570.000 TL., Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 100.000 TL. ödenek aktarılması talepleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.