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Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 6 madde görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Mudurnu ilçesi Samat Köyü 1331 nolu parsel için hazırlanan sanayi alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ve Güneyfelakettin Köyü 1070 nolu parsel için hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar görüşülerek kabul edildi.

Ardından mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup ilçe Jandarma Komutanlığınca hizmet binası olarak kullanılan Dörtdivan ilçesi Merkez Mahallede bulunan taşınmazın Jandarma Genel Komutanlığına hibe veya satışının yapılması talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Merkez ilçeye bağlı Yolçatı Köyüne mevcut kullanılan içme ve kullanma suyunun tahsisinin yapılması talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan 2 adet arazi aracının İl Emniyet Müdürlüğüne geçici tahsisinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, Merkez İlçe Kuzörenemirler Köyü hudutlarında bulunan tapunun 1713 parsel nolu taşınmaz için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi.