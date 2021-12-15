O bir dünya şampiyonu

Özel Haber: Okay Özcan

19 yaşındaki Sadi Mammadli, Azerbaycan Bakü doğumlu. 2019 yılı Temmuz ayında Rusya’nın Kislovotski şehrinde düzenlenen kafes dövüşü müsabakalarında Rus ve Kazakistanlı rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olan ve altın kemeri kazanan 19 yaşındaki Sadi Mammadli, geçtiğimiz yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak eğitim ve öğretimine Bolu’da başladı.

6 yıldır Azerbaycan’da kafes dövüşü sporuyla ilgilenen ve dünya şampiyonluğunu elden eden genç sporcu, okul harçlığını kazanmak içinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bardak mısır tezgahında, haşlanmış mısır, pamuk helva, elma şekeri satıyor.

Kardeş ülke Türkiye’yi ve Bolu’yu çok sevdiğini belirten dünya şampiyonu Mammadli, şunları söyledi; “Her iki ülke yıllardır kardeş ülkedir. Bolu’da eğitim görmekten çok mutluyum. Harçlığımı kazanmak için çalışıyorum. Bunda da hiç utanmıyorum. Hem çalışıp hem de okumak güzel bir duygu. Okulumu bitirdikten sonra ülkeme dönüp, orada branşımda çalışacağım. Türkiye benim ikinci vatanım” dedi.