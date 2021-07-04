O cami artık tescilli oldu







Bolu’nun Seben ilçesi Taşlıyayla mevkiinde bulunan Seben Gölü içerisindeki yarım adaya 2011 yılında inşaa edilen Seben Gölü Cami’in, Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Yapılan başvurunun ardından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Kaymak ve kurul üyeleri Seben Gölü Camii’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Seben Gölü Camii Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş oldu.

Göl suyunun içerisinde kalması nedeniyle harika bir görüntüye sahip olan camiye yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgi gösteriyordu. Tescillenen bu cami artık, doğa harikaları arasında yerine de almış olacak.