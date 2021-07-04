O cami artık tescilli oldu

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Seben Gölü içerisindeki yarım adada bulunan cami Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Görüntüsü ve su içerisindeki hali ilgi odağı olan camii artık tescilli olmuş oldu.

O cami artık tescilli oldu



 

Bolu’nun Seben ilçesi Taşlıyayla mevkiinde bulunan Seben Gölü içerisindeki yarım adaya 2011 yılında inşaa edilen Seben Gölü Cami’in, Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Yapılan başvurunun ardından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Kaymak ve kurul üyeleri Seben Gölü Camii’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Seben Gölü Camii Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş oldu.

Göl suyunun içerisinde kalması nedeniyle harika bir görüntüye sahip olan camiye yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgi gösteriyordu. Tescillenen bu cami artık, doğa harikaları arasında yerine de almış olacak.

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