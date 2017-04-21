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21 Nisan 2017 Cuma
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    • O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    21 Nisan 2017 Cuma 11:00
    Bu haber 116 kez okundu
    O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?


    Yazıyı Meryem Coşkunca 'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Size bir soru çok gülen her tersliği her engeli gülerek aşan bir insan mısınız? Yoksa her fırsatta ağlayan işlerinizi ağlayarak çözmeye çalışan bir insan mısınız? Biliyorsunuz ağlamak gülmenin kardeşidir. Gülmek her insana yakışır düşünün gülerek yaptığınız işleri inanın bana ağlayarak yaptığınız işlerden fazladır.

    Hayatta ağlayarak mızmızlanarak hangi sorunu hangi problemi çözdünüz? Hâlbuki tatlı dille güler yüzle içinden çıkamayacağınız olay çözemeyeceğiniz problem yoktur. Şimdi bana biz duygusal insanlarız ne yapalım elimizde değil diyeceksiniz ama bu duygusallık her şeye ağlama huyumuz çocuklarımızı nasıl etkiliyor düşündünüz mü?

    Hazır 23 Nisan yaklaşmışken size geçtiğimiz senelerde yaşanan bir olayı anlatayım. Biliyorsunuz 23 Nisan bayramında çocuklar bir süreliğine devlet büyüklerinin koltuğuna oturur. Bu olay sembolikte olsa bize geleceğe dair işaretler verir bu yüzdende benim için çok önemlidir.

    Geçtiğimiz senelerde 23 Nisan çocuk bayramında bir çocuk bir devlet büyüğümüzün koltuğuna oturdu. İlk lafı Engelli Kardeşim var demek oldu ve başka bir şey demeden ağlamaya başlamıştı. Bu durumu televizyonlarda izleyen benim 10 yaşındaki yeğenim Eray, Annesine dönüp: Anne bu çocuk niye ağlıyor diye sormuş?

    Annesi oğlum duygulanmış o yüzden diyerek cevaplamış

    Eray: İyide orada kardeşim engelli diye niye ağlıyor. Bu ağlanacak bir şey değil. Bence ağlamak yerine o çocuk orada engelliler için şunu yapın, bunu yapın, bunlar niye yapılmıyor? Demeliydi demiş

    Tabi Eray’ın Annesi bu yorumu duyunca diyecek bir şey bulamamış.  Dilek abla yani Eray’ın annesi Karşılaştığımızda bana Eray’ın bu dediklerini anlattı. Bende gülümseyerek Eray doğru söylemiş Dilek abla orada o çocuğun engelli bir kardeşim var diye ağlaması yanlış Eray ı bu yorumundan dolayı kutluyorum demiştim

    Gördünüz mü? Bazılarınız bu olayı belki de hiç fark etmemiştir belki de o çocuğun orada ağlaması sizin içinde gayet doğaldır. Burada sakın beni yanlış anlamayın ağlayan çocuğa niye ağladın diye suçlayamayız ancak durumu incelediğimizde şöyle de bir şey çıkar ortaya “çocuklar ailesinden ve büyüklerinden ne gördüyse onu yapar. O ağlayan çocuğun annesi ya da babası mutlaka engellenen bir çocuğumuz var diye ağlamıştır onlar ağlayınca çocukta doğal olarak bu davranışı yapar. En kötüsü de engeli olan kardeşine ve insanlara hep ağlanacak varlıklar olarak görür.”

    Şimdi size soruyorum. Çocuklarınızın Eray gibi mi düşünmesini istersiniz? O ağlayan çocuk gibi mi düşün meşini istersiniz? Ben engellenen bir birey olarak tüm çocukların hatta büyüklerinde Eray gibi düşünmesini isterim. Tamam, kabul ediyorum bizler normal insanlardan kimi zaman farklıyızdır. Sebebi de insanlar dünyayı şekillendirirken tek tip insana göre şekillendirdikleri için bizim önümüze engeller çıkar. Biz insanların önünden bu engelleri kaldırmaya çalışacağımıza onlara engelli deriz ve onlar için üzülürüz çünkü yapılacak en kolay şeydir üzülüp ah vah demek

    Bakın arkadaşlar özellikle çocuğu olan anneler ve babalar ben ve benim gibi engellenen arkadaşlarımız için gerçekten bir şeyler yapmak engelleri biraz olsun kaldırmak istiyorsanız çocuklarınızı yetiştirirken dünyada farklı insanların olabileceğini bunun üzülecek bir şey olmadığını onlara anlatalım. Hatta çocuklarımızın Engellenen insanlarla vakit geçirmesini onlarla arkadaşlık etmesini sağlayalım. Böylece Eray gibi düşünen çocuklar yetiştirelim. Unutmayın çocuklarımız geleceğe yazdığımız mesajlar gibidir. O mesajlara iyiyi doğruyu güzeli yazalım ki ilerde daha güzel bir dünyada yaşayalım.

    Bu arada biliyorsunuz 2 gün sonra 23 Nisan yani Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu güzel bayramımızı şimdiden kutluyorum gelecek haftaya görüşmek üzere…   

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…



    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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