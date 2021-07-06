O da maaş kuyruğuna girdi

5 Temmuz tarihinde, birçok fabrikada işçi olarak çalışan personel, PTT’den maaşlarını almak için uzun kuyruk oluştururken, bu kuyruğa önemli bir misafir de takıldı.

O da maaş kuyruğuna girdi


 

İşçiler saatlerce PTT Merkez Şubesi önünde uzun kuyruklar oluştururken, objektifimize ilginç bir o kadar da hoş bir görüntü takıldı. Kulağında sokak köpeği olduğuna dair küpesi bulunan beyaz ve bir o kadar da sevimli olan köpek, insanlar gibi kuyruğa girdi.

Ama öyle bir kuyruğa girdi ki herkesin önüne geçerek, o da işçiler gibi dakikalarca bekledi. Ön sırada olmasına rağmen PTT Merkez Şubesinden içeriye adım atamayan bu sevimli köpek, daha fazla beklemekten sıkıldı ve maaş çekemeden, kuyruktan ayrılıp gözlerden kayboldu. Kuyrukta bekleyen birçok işçi, sahibini beklediğini tahmin ederken, bunun gerçek olmadığı da ortaya çıktı.

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