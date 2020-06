O ELBİSE GERÇEKTEN İHTİYAÇ MI ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Aysu ortaokula giden güzel bir kızdı. Ancak bazen çevresindekilerin etkisinde çok kalır. Onlarda var bende niye yok bana bunu hemen alın diye ailesini zorlardı. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Aysu’da bu olayı kabul etmezdi. Sınıf arkadaşlarında gördüğü her yeni şeyi ailesinden isterdi. Bir gün yine arkadaşlarının birinin üzerinde çok güzel markalı bir elbise gördü. Akşam eve gidince annesine ve babasına o elbiseyi anlattı. Bende istiyorum dedi.

Babası: kızım bu elbiseye gerçekten ihtiyacın var mı? Diye sordu.” Aysu: baba ihtiyacım var okulda herkes bu marka elbiselerden giyiyor. Babası: kızım onu sormuyorum senin dolabında elbisen yok mu? Aysu: var da o markadan yok. Onu almalıyız ihtiyacım var. Peki der babası sana o elbise için her gün 3 tl vereceğim bu 3 tl yi biriktir git o elbiseyi kendi paranla al der. Aysu: off off 3 TL ile o para birikmez ki diyerek sinirli bir şekilde odasına gider.

O gece elbiseyi düşünmekten doğru düzgün uyuyamaz ertesi sabah morali bozuk bir şekildi kahvaltı sofrasına oturur. Annesi suratını asık görünce “ kızım neyin var diye sorar? “ Aysu bu soru üzerine “acil ihtiyacım var ne olur babama söyle de o elbiseyi hemen alalım “ Annesi: “kızım dolapta bir sürü elbisen var. Gerçekten o elbiseye ihtiyacın var mı?” Var anne okuldaki arkadaşlarımın o markalı elbiseden giyiyor benim hiç o marka elbisem yok der “

Aynı moral bozukluğu ile azıcık bir şey yedikten sonra kahvaltı masasından kalkar. Okula gider sınıfa girer Öğretmen gelir. derse başlayacakları sırada kapı açılır. Sınıfa elleri olmayan bir çocuk girer tüm öğrencilerin bakışları o çocuğun üstünde yoğunlaşır. Çocuk elleri olmadığı için iki dirseğinin arasında tuttuğu kâğıtları öğretmene uzatır. Halinden ve giysilerinden onun ailesinin de maddi durumunun iyi olmadığı anlaşılıyordur

Kendini tanıtmaya başlar. öğretmenim beni bu sınıfa yönlendirdiler adım murat der. Öğretmen tamam anladım oğlum der çocuklara döner. Murat artık bizimle bu sınıfta ders çalışacak diyerek Aysu’yu gösterir git Aysu’nun yanına otur der. Murat Aysu’nun yanına gider gülümseyerek Merhaba der oturur. Aysu büyük bir dikkatle Murat’ı izlemeye başlar çünkü elleri olmadığı için kalemi nasıl tutacak? Nasıl yazı yazacağını merak eder

Murat: neşeli bir şekilde iki dirseğinin arasına sıkıştırdığı çantasını kucağına alır ağzı ile kitabını defterini çantadan çıkarıp masanın üstüne koyar ardından kendisi için özel yapılmış kalemi tutmak ve yazı yazmak için kullandığı aparatı sağ dirseğinin ucuna takar ve gayet neşeli bir ifadeyle dersi dinlemeye ve not almaya başlar. Ders bitince şaşkınlıkla kendisini izleyen Aysu’ya döner. Tanışalım mı artık ben Murat der. Aysu tanışalım bende Aysu der boş bulunup tokalaşmak için elini uzatır. Murat hiç yadırgamaz dirseğinin ucu ile Aysu’nun eline dokunur. O anda Aysu elini çeker ne yapacağını bilmez bir vaziyette mahcup mahcup özür dilerim der

Murat gülümseyerek niye özür diliyorsun. Ellerim yok diye tokalaşamaz mıyım? Bak ne güzel oldu. Aysu gülümseyerek evet tokalaştık. Murat: ben kapıdan girdiğimde suratın asıktı hayırdır diye sorar. Aysu: evet nereden anladın? Murat ben anlarım. Niye canın sıkkın senin? Aysu: Elbise olayını anlatır. Murat yüzünü buruşturarak bu yüzden mi üzgünsün yani der ve devam eder. Ben ortada üzülecek bir olay göremiyorum sen iyi düşün annenlerin sana söylediğini “ gerçekten o markalı elbiseye ihtiyacın var mı kendine bir sor diyerek Aysu’nun yanından ayrılır.” Günler günleri kovalar artık Aysu ve murat iyi arkadaş olmuşlardır.

Babasının verdiği harçlıkları biriktiren Aysu o elbiseyi alacak parayı biriktirmiştir. Muratla okul çıkışı elbiseyi satan mağazaya giderlerken Murat’ın çantası omzundan kayıp yere düşer içinden çıt diye bir ses gelir. Murat ve Aysu Çantayı açıp içine baktıklarında……….

Arkadaşlar yine kendi yazdığım bir öyküyü paylaşmak istedim. Evet yine öyküyü yarıda bıraktım. Çünkü bu konuyu biraz düşünmenizi istiyorum. Sizin de Aysu gibi onda var bende niye yok mantığı ile aldığınız şeyler var mı? sizce Aysu’nun o elbiseye gerçekten ihtiyacı var mı ? Murat gibi bir arkadaşınız olsa yadırgar mısınız? En önemlisi Murat’ın çantasında kırılan şey ne? Bu soruların cevabını bana yazın öykünün sonunu haftaya birlikte şekillendirelim. Yorumlarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…