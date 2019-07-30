O fabrikada üretim durduruldu

Haber: Birol Ertunç

Abant yolu Ömerler köyü mevkiinde bulunan,soda ve maden suları imalatı yapan Turan Menba ve Meyve Suları İmalat Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. fabrikasında yapılan rutin denetim sonrası büyük bir skandal ortaya çıktı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemeler sonucunda yapılan tahlillerde soda ve maden sularının içinde insan sağlığını tehdit eden mikrop tespit edildi. Fabrika yetkililerinin 7 gün içinde üretimin düzeltilmesini istenirken, bu süreçte üretim yasağı verildi.

Aynı firmanın maden suyu ve soda üretimi yanında gazoz üretimi de yaptığı belirtilirken, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkisi dahilinde sadece soda ve maden suyu üretimini denetlediği belirtildi. Fabrikanın gazoz üretim izninin ise Tarım İl Müdürlüğü’nden olduğundan dolayı denetlenmediği öğrenildi.