HABER: FARUK ÇİDEM

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, haftasonu kar yağışı etki alanını artırarak pek çok ilde hayatı olumsuz etkileyecek. 6 Ocak Cuma gününden itibaren balkanlardan gelen kar yağışı etkisini gösterecek. Kar yağışı çok yoğun olacak ve kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak.

Meteorolojinin sitesinden verdiği tahmine göre 6 Ocak Cumartesi günü Marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak,Düzce, Karabük ve Bartın. İç Anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.