Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da, yetenek sınavlarına hazırlanmak için şan dersi alan B.B.’ye cinsel istismar suçundan tutuksuz yargılanan G.K., “Şan eğitiminde göğüsün üst kısmına dokunulması gereklidir” diyerek kendisini savunurken, şan öğretmeninin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen genç öğrenci B.B.’de; “Ders sırasında beni kucağına oturttu ve benden çok hoşlandığını söyledi demesi, duruşma ortasında buz gibi bir havanın esmesine neden oldu.

Mahkemede verilen ifadelere göre, Bolu’da eğitim gören lise öğrencisi 17 yaşındaki B.B., yetenek sınavlarına hazırlanmak için şan eğitimi almak istedi. Bir akrabasının önermesiyle B.B., müzik eğitimi veren G.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş oldu. Daha sonra konuyu ailesine söyleyen B.B., babasının kurs ücretini ödemesiyle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında derslere başladı. Lise öğrencisi B.B., ders sırasında G.K.’nın kendisini zorla kucağına oturttuğunu ve göğüslerine dokunduğunu ailesine anlatmasıyla, aile G.K.’dan şikayetçi oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden B.B. ve babası Y.B.’nin de hazır bulunduğu mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen B.B., “Şan eğitimi aldığım sırada benim göğüslerime dokundu, şimdi başka bir hocadan ders alıyorum ama orada böyle bir uygulama yok” dedi.

PARFÜMÜ BAHENE EDEREK BOYNUMU KOKLADI

Nota çalıştığı sırada G.K’nin arkasından gelerek masaj yapmak istediğini ve kendisinin karşı çıktığını söyleyen B.B., “Ben istemeyince benim kendisine masaj yapmamı istedi. Ben bunu da kabul etmedim ve dersime devam ettim. Ders bittiği sırada ben üzerime parfüm sıktım. Kokuyu merak ettiğini söyleyerek koklamak istedi. Bu sırada beni zorla kucağına oturttu ve boynumdan koklayarak, ‘senden çok etkilendim’ şeklinde cümleler kurdu” diye konuştu.

7 YILDIR ÖĞRETMENİM BÖYLE BİR ŞİKAYET OLMADI

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık G.K. ise, 7 yıldır bu işi yaptığı fakat hiç bir öğrencisine cinsel saldırıda bulunmadığını ve böyle bir şikayet olmadığını belirterek, “Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğsüne dokunarak bunu anlattım. Şan eğitiminde göğüsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Başka bir cinsel yaklaşım ya da taciz olayı olmadı” şeklinde konuştu. G.K. ve B.B.’nin ifadelerinin ardından tanıkların dinlenmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.