O ilçede yargı onlardan sorulur

İlimiz Gerede ilçesi adliyesinde görev yapan kadın savcı ve hakimlerin sayısı erkeklere oranla daha fazla. Gerede adliyesinde 6 kadın savcı ve hakim görev yaparken, buna karşın 3 Erkek hakim ve savcı görev yapıyor.

O ilçede yargı onlardan sorulur

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Kadınlar hakim ve savcı mesleğine daha çok ilgi gösteriyor. Bolu adliyesinde Başsavcı Önder Yaman’la birlikte 17 savcı görev yaparken, 28’de hakim bulunuyor. Kadın hakim sayısı 11 olurken, erkek hakim sayısı ise 17. Bu oranlara göre Gerede ilçesinde kadın savcı hakimlerin sayısı ise erkeklere olan iki daha fazla.

Gerede ilçesinde Savcı olarak Gül Yazgan, Hatice Akkan, Burcu Karaceliloğlu görev yaparken, erek olarak da Fatih Şensözlüer bulunuyor. Hakimler arasında ise Asliye Hukuk Hakimi Hülya Karcı, Asliye Ceza Hakimi Büşra Asar, Sulh Ceza Hakimi-Sulh Hukuk Hakimliğini de Yelda Coruk Yeşilbaş, yürütürken erkek olarak Asliye Hukuk Hakimi Akif Eroğlu ve Asliye Ceza Hakimi Abdullah Yavuz bulunmakta.

Gerede adliyesinde görev yapan 9 hakim ve savcıdan 6’sının kadın olması, yargıda kadın elinin değdiği gözlemlendi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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