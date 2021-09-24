O İNSANLAR BİZLER İÇİN ORADA !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hatırlar mısınız bundan yıllar önce Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Hürrem sultanın hayatının anlatıldığı senaryosunu Meral Okay’ın yazdığı hatta yazarken vefat ettiği Muhteşem yüzyıl isminde bir dizi vardı. İlk başlarda yani Meral Okay yazarken gerçekten o diziyi keyifle izliyordum. Oyuncular özellikle Meryem Uzelli ve Halit Ergenç çok başarılıydılar.

Bu yüzden ilk dönemlerinde Hürrem sultanı canlandıran Meryem Uzerli o sene en başarılı kadın dizi oyuncusu ödülünü almıştı. Ancak beni etkileyen Meryem’in ödülü aldıktan sonra çıkış kapısında gazetecilere en saf ve heyecanlı haliyle dediği ” Bana bunu verdiler ama niye verdiklerini anlamadım çünkü ben sadece işimi yapıyorum. Bunu alacak bir şey yapmadım ki“ sözleri olmuştu.

Meryem Uzerli orada kırık dökük ve cat pat diye bileceğimiz Türkçesiyle gerçekten içinden geçenleri söylemişti. Şöyle bir düşündüğümüzde söylediklerinde ne kadar haklı değil mi? sadece işini yapıyor kız ve siz ona durup dururken çağırıp ödül veriyorsunuz. Bir anlamda onu yüceltiyorsunuz. Tamam, işini iyi yapana motive olsun diye ödül verilir. Ancak ödülü verenler sonrasında onu yüceltip ondan çekinmemelidir.

Şimdi niye böyle diyorsun diyeceksiniz?

Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Örneğin ben bu gazetede köşe yazarıyım diyorsam. Görevim bu yazıları elimden gelen en iyi şekilde yazmak ve sizlerle bir şeyler paylaşmaktır. Bir mimar ya da mühendis yaptıkları inşaatı olabildiğince sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Bu onların görevidir. Bir doktor ne olursa olsun hastasını sağlığına kavuşturmalıdır. Bu onun görevidir. Bir insana görevini yapıyor diye ödül verilir ama yüceltilmez

Görevin dışında bir şeyler yapıyorsa ancak o zaman övgü söz konusu olabilir. Ancak biz ne yapıyoruz gereksiz yere insanları yüceltiyoruz onları gözümüzde büyütüyoruz. Sonrada gözümüzde büyüttüğümüz bu insanlardan bir şey isterken çekiniyoruz ayıp olur diyoruz. Hâlbuki isteyeceğimiz şey onun işi yani isteyeceğimiz şeyi onun yapması gerekli

Bu durum en çok ülkeyi ve şehirleri yönetenlerde oluyor. Seçimlerde oy vererek ülkeyi ve şehirleri yönetirken bizi temsil etmesini istediğimiz insanların, niye o makamlarda olduğunu unutuyoruz bir şey isterken çekiniyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir engelli ailesi ile sohbet ettim. Sokaklardaki engellerden konu açıldı. Bizi sokakta fiziksel olarak engelleyen birçok engel var dediler. Peki siz bu engelleri yetkililere iletiyor musunuz diye sordum? Hayır söyleyemiyoruz dediler. Niye söyleyemiyorsunuz? dediğimde. Çekiniyoruz hem oradakiler koskoca makam sahibi bizim çocuğun önüne çıkan engellerle ilgilenmezler ki dediler.

Niye ilgilenmesinler? o makamlara geldilerse ilgilenmek görevleri derdinizi söyleyin çare bulsunlar en azından sizi dinlemek zorundalar dedim. Öylede ben çekiniyorum çünkü çocuğum engelli cevabını aldım. Karşılaştığınız engelleri bana bir anlatın bakayım dedim. Bana anlattılar. Bende hemen ilgili yerlere bu sorunları dile getiren bir mail yazdım. Ertesi gün sözünü ettiğiniz engeller incelendi en kısa zamanda yapılacak diye mesaj geldi. 1-2 hafta içinde de engeller ortadan kaldırılmış

Gördünüz mü çekinecek korkacak bir şey yok o makamdakilerin görevi bu siz anlatacaksınız onlar problemleri ellerinden geldiği kadar çözecek. Unutmayın o makamdakilerde insan onları gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Engelli çocuğumuz var diye de kimseden çekinmeyin dedim.

Bakın arkadaşlar her insan ödül almak ve yaptığı işte yükselmek ister. Ancak inanın hiçbir insan ben ödül aldım ben şu mevkiye geldim sizden daha büyüyüm demez. Zaten böyle yaparsa o insanda doktorların incelemesi gereken bir sıkıntı vardır. Onun için ne olur makamı ve mevkiisi ne olursa olsun. Karşınızdakinin de sizin gibi bir insan olduğunu ve onunla çekinmeden sorunlarınızı paylaşabileceğinizi. O insanın o mevkide ya da makamda sizinle ilgilenmek için olduğunu unutmayın…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021, 01:55