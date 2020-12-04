O istikametlerde çalışma var!



Haber:Erdal Tanrıverdi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Eceabat-Gelibolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikametinde aydınlatma direklerinde yapılacak armatör değişimi dolayısıyla bazı kesimlerde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma orta ve sağ şeritten izin veriliyor.