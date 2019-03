O KADINLARIN HABERİ VAR MI ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazı günler bana sosyal medya ve ticaret için yapılıyor gibi gelir. Aslında bu gün yani 8 Mart dünya kadınlar günüde böyle bir gün. Bu güne sevinenlerde var. Günden hiç haberi olmayanlarda var. Bence böyle bir günün varlığına sevinen hanımlar “niye dünya kadınlar günü diye bir gün var da, erkekler günü diye bir gün yok” biraz düşünmeli?

Şimdi ben böyle değince birileri çıkıp dünya erkekler gününü icat edebilir. Gülmeyin toplumsal olarak öyle bir hale geldik ki, artık her günü bir sebeple kutluyoruz. İşin ilginci o günü niye kutladığımızı da bilmiyoruz. Bunlar günümüzde insanların sevinecekleri mutlu oldukları şeylerin azlığından kaynaklanıyor. Yani aslında insanlar mutlu olmak için bir neden arıyor.

Örneğin bu gün dünya kadınlar günü Allah aşkına söyler misiniz? “Dünya kadınlar gününden köyde yaşayan sabahtan akşama kadar tarlayı ekip biçen sonra gelip evde çocuklarına bakan Ayşe’nin haberi var mı? Baba baskısından kaçacağım diye evlenip evlendiği adamdan dar pantolon ya da kısa etek giydiği için her akşam dayak yiyen ve çocukları var diye bu duruma katlanan Asiye’ye sorun bakalım, 8 Mart dünya kadınlar gününde ne yapıyor? Peki, aşağı yukarı her gün televizyonlarda bir yenisini izlediğimiz taciz olaylarını yaşayan kızlara sorun bakalım onlar için 8 Mart dünya kadınlar günü bir şey ifade ediyor mu? “

Hiç bana kızmayın bunları yazıyorum söylüyorum diye “ kadın evde kocasına yemek yapmaması boşanma sebebi olduğu bir ülkede yaşıyoruz.’ Tüm bunlara bakınca bana 8 Mart dünya kadınlar günü kadınların ağzına sürülmüş bir kaşık bal gibi geliyor. çünkü üzülerek söylüyorum 8 Marttan sonra kadınlarımızın hayatında hiçbir şey değişmiyor. Hatta anlattığım gibi bazı kadınların 8 Marttan haberi bile yok. Her zaman olduğu gibi birileri bu gün dünya kadınlar günü diye çıkıp havalı havalı konuşuyor ama sonrasında bir şeyleri değiştirmek için yapılan bir icraat yok.

Ancak şöyle de bir gerçek var. Niye bilmiyorum. bizim kadınlarımız ellerindeki gücün farkında değiller. Biz erkekleri doğuran, büyüten, yetiştiren her yaşta yanımızda olan ve bizleri adam eden aslında kadınlar değil mi? öyleyse niye erkekler böyle? Niye toplum böyle? Diye birazda kadınlara sormak lazım. Çünkü şöyle bir şey vardır. Örneğin ortamda hiç kadın yoksa ve erkek erkeğe bir muhabbet varsa, hemen gömleklerin yakaları açılır. Kravatlar çözülür küfüler havalarda uçuşmaya başlar. Lakin ortama bir hanım girerse erkekler hemen toparlanır yakalar iliklenir kravatlar düzelir kelimeler özenle seçilmeye başlar.

Gülmeyin sizde farkındasınız dediklerim doğru yani kadınların elinde böyle bir güç varken niye bu ülkede ikinci plan da kalmayı seçerler anlamam. Anne olma vasfını taşıyan bir varlık eğer isterse her konuda başarılı olabilir. Bunun için ben kadınlarımızın hayatın her alanında biraz daha ön planda olmalarını istiyorum. Zaten onlar ön planda olursa yani evde oturmak yerine her alanda çalışmayı seçerlerse “Dünya erkekler günü olmadığı gibi, 8 Mart dünya kadınlar günü diye bir gün olmaz ve bu söylediğim problemler kendiliğinden çözülür”

Bakın aslında aynı şey engellenen arkadaşlarımız içinde geçerli onlarda farklılıklarından dolayı kimi zaman toplumda ön plana çıkmaktan kaçınıyorlar. hâlbuki her zaman için sahip oldukları farklılıkları kullanarak toplumda ön plana kolayca çıkabilirler ve üslendikleri görevleri yaptıkları işleri herkesten iyi ve kolay yapabilirler

Bakın arkadaşlar yukarıda anlatmaya çalıştığım şey çok önemli eğer bu ülkede güzel şeyler olacaksa bunu kadınlar ve farklılıkları olan insanlar yapacak, o yüzden evlerde boş boş oturmayı bırakın. Çalışarak maddi gücünüzü elinize alın. Kimsenin eline bakmayın ve en başta aile yönetiminde sonra ülke yönetiminde söz sahibi olacak yerlere gelmeye çalışın. Eğer bu anlattığım düşünceyi kafalarımıza yerleştirir kadınlarımızı ve engellenen bireyleri hayatta ön plana çıkara bilirsek emin olun daha güzel ve çağdaş bir toplumda yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 01:39