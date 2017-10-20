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20 Ekim 2017 Cuma
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    • O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    20 Ekim 2017 Cuma 11:00
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    O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!


    Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Hiç durup düşündünüz mü? Biz bu ülkede birçok şeyi oyalamak için yapıyoruz. Mesela çocuklara bir şeyler öğrensin diye oyuncak almayız. “Şunu alayımda çocuk oyalansın deriz.” Gerçi günümüzde artık en büyük oyalama aracı televizyon ve internet oldu. Hatta ben etrafımda görüyorum 2-3 yaşında olan çocuklara anneleri tabletlerini vermezse yemek yediremiyor.  

    Şimdi bana “ ne güzel işte çocuklarımız tablet ve telefon kullanmayı öğreniyor bunun neresi kötü?” diyecekler. Elbette bu kötü değil öğrensinler ama bilinçsizce öğrenmesinler. Bakın bu oyalama olayı çocuklardan sonra en çok engellenen arkadaşlar için uygulanıyor. Annesi babası ya da diğer aile bireyleri engellenen arkadaşımıza eğitim vereceklerine, açıyorlar televizyonu veriyorlar eline tableti ya da telefonu, böyle yapınca akşama kadar çocuğun sesi çıkmıyor belki, ancak o çocuklar bilinçsizce internette bazı şeyleri yaptığında sıkıntılı ve tehlikeli durumlar olabiliyor

    Bakın geçenlerde bir okurumuz ile kısa bir sohbet ettik. O sohbet sırasında bana başına gelen bir olayı anlattı. Şimdi sizlerle isim vermemek şartıyla olayı paylaşmak istiyorum

    Okurumuzun yaklaşık 16 yaşlarında rahatsızlığı olan yani engellenen bir kızı varmış bu kıza küçüklüğünden beri canı sıkılmasın oyalansın diye. İnternete açık tablet ve telefon vermiş. Yani kız bu aletleri kullanmayı öğrenerek kendine sosyal medya hesapları açmış. O hesaplardan insanlarla konuşmaya başlamış

    Okurumuzda “kızım oyalansın yeni yeni arkadaşlıklar edinsin diye bu duruma ses çıkarmamış. “ Bir gün kıza yeni bir arkadaşlık isteği gelmiş. Kızda her zamanki gibi kabul etmiş ve başlamışlar sohbete karşısındaki adam kıza çaktırmadan özel sorular sormaya başlamış. Kaç yaşındasın? Eviniz nerde? Evde kimler var diye. Kızda sohbet esnasında bu sorulara cevap vermiş. Adama evin adresine kadar söylemiş  

    Tabi adam bu bilgileri öğrenmiş bir yandan kızla sohbet etmeye devam etmiş, bir yandan da evi uzaktan gözetlemeye başlamış. Bir rastlantı sonucu okurumuz yani kızın annesi bu yazışmaları fark etmiş ve adamın konuşmalarından sorduğu sorulardan kötü niyetli biri olduğunu anlamış. Emniyet güçlerini arayıp yazışmaları göstermiş, yazışmaları gören yetkililer. Adamı biraz araştırdıktan sonra adamın hırsız olduğunu anlamışlar ve kızın annesini arayıp. Kızınızın sosyal medya hesabından adamla sohbet edin ve sohbet esnasında bu aksam yemeği dışarda yiyeceğiz diye bir şey söyleyin ve akşam kızınızı da alın evden çıkın demişler

    Anne, Polisin dediği gibi kızının sosyal medya hesaplarından kızı gibi adamla sohbet etmiş. Bu aksam evde olmayacağız demiş, akşam olunca da polislerin dediği gibi evden çıkmışlar. Evde hiç kimse olmadığını bilen hırsız adam bir süre sonra eve girmiş. Tabi ki polislerde onu suçüstü yakalamışlar.

    “Şimdi söyleyin şans eseri kızın annesi yazışmaları görmeseydi ve hırsız kız evde tek başınayken eve girmeye çalışsaydı ne olurdu düşünebiliyor musunuz?”

    Bakın arkadaşlar bu olayı örnek olsun diye paylaşmak istedim. Amacım kesinlikle çocukları ve engelli ailelerini korkutmak değil çünkü internet bilinçli kullanıldığı da dünyanın en yararlı şeyi, yani sonsuz bir bilgi denizi, engelsiz bir dünya, ancak çocuklarınıza ve engel sahibi arkadaşlara “aman canım çocuk oyalansın” deyip önüne internete bağlı cihazları koyar ve bilinçlendirmezseniz böyle kötü olaylar meydana gelebilir.

    Bunun içinde çocuklarımıza ve özellikle engel sahibi arkadaşlarımıza önce internet hakkında bilgi vermeliyiz. İnternet üstünden tanımadıkları kişilere özel bilgi vermemelerini öğretmeliyiz. Engel sahibi arkadaşlarımızın interneti daha verimli, daha etkin kullanmalarını sağlamalıyız ve artık şu oyalama mantığı yerine bilgiyi ve bilinçlenmeyi koymalıyız çünkü ancak bilgili bir toplum haline gelirsek engelleri kaldırır geleceğe emin adımlar atarız…

    Yazan Onur Ustaoğlu – Seslendiren Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi    


    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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