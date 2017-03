Yazıyı Özge Nur Dilber'in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Will son derece yakışıklı iyi eğitim almış varlıklı bir ailenin tek çocuğudur. Bir gün evden çıkar sokakta yürürken motosiklet çarpar ve geçirdiği kaza sonucu boynundan aşağısını hissetmez sadece sağ elinin iki parmağı kullanabilir o sayede de akülü araca kumanda edebilmektedir Lou ise yaşamdaki detaylara dikkat eden tatlı bir kızdır. Otobüs durağıyla ev arasında kaç adım var? Çalıştığı kafeye gelip gidenler nasıl bir hayat yaşıyor? Parlak yeşil elbisenin altına ne renk külotlu çorap giyilir? Onda bu soruların hepsinin cevabı var. Kolayca mutlu olabildiği küçücük dünyasında bilmediği tek şey hayatın çok daha karmaşık soru ve cevaplarla dolu olduğudur. Lou nun çalıştığı kafenin sahibi bir gün Lou yu çağırır ve işten çıkarıldığını söyler.

Lou iş aramaya başlar ve Will in annesi Lou’yu Will e yardımcı olması için işe alır böylece Will ve Lou bir araya gelir başlangıçta pekiyi anlaşamazlar ikisi de birbirine gıcık olmaktadır. Bir gün Will in eski sevgilisi Will in en iyi arkadaşıyla evlenmeye karar verir. Hava atar gibi Will’in yanına gelirler ve düğün davetiyesi bırakırlar. Tabi bu duruma will çok kızar üzülür. Bunu gören Lou Will i sakinleştirmeye çalışır. Bu arada birbirlerine gıcık olan ikili birbirlerine yakınlaşmaya başlar

Düğün günü gelir will Lou ya akşama en güzel elbiseni giy düğüne gidiyoruz bana eşlik edeceksin der. Lou da kabul eder ve hazırlanmaya başlar akşam olur. Lou gayet şık bir şekilde Will e eşlik etmek için hazırdır. Düğüne giderler. Will in Eski sevgilisi havalı havalı gelir Merhaba der ve dans etmeye piste çıkar. Will üzgün üzgün onu izlemektedir. Bunu fark eden Lou Will e istersen çıkalım der. Ancak bu havalı kıza Lou da çok sinir olmuştur. Will peki çıkalım der. Tam düğün salonundan çıkarken. Lou will e döner beni dansa kaldırsana der. Will şaşırır nasıl yani ben mi? bu halde mi? Lou gülümseyerek ya sen benim dediğimi yap korkma ayağına basmam ama buradan da seninle dans etmeden gitmem beni dansa kaldır herkese bir ders verelim. Bu sözlerden sonra Will Lou yu dansa kaldırır. Dans pistinin ortasına ilerlerler herkesin gözü onlara çevrilir. Will ve Lou pistin tam ortasında dururlar Lou akülü araçtaki Will’in kucağına oturur ve yakışıklı adamın boynuna sarılır. Will de müziğin ritmine göre tekerlekli sandalyeyi hafif hafif döndürmeye başlar. Salondaki herkes hayranlıkla onları izler. Dans bittiğinde de herkes onları alkışlar.

Evet, Arkadaşlar sizlere dün izlediğim “Senden Önce Ben” İsimli sinema filminin bir sahnesini anlatmaya çalıştım. İzleyenler anlamıştır zaten, peki bunu niye anlatma gereği duydun Onur diyeceksiniz? Açıkçası bu sahne hoşuma gitti. Ayrıca filmi izledikten sonra biraz düşündüm. Will o durumda Türkiye’de yaşasaydı o düğüne gidebilir miydi? Lou ile o dansı yapabilir miydi diye? Maalesef kendime verdiğim cevap hayır oldu.

Peki, niye cevap hayır deyip kendimi sorguladım hatta sosyal medyayı kullanarak arkadaşlarıma siz böyle bir durumdayken güzel bir kızla dans edebilir misiniz diye sordum ama her şeye yorum yapan arkadaşlarım bile hiç ses etmediler. Çünkü ülkemizde Will gibi felç olmuş yürüyemeyen ve kıpırdayamayan arkadaşlarımıza genel bakış açısı “ Aman evde yatsın işte onun eğlenmeye gülmeye hali mi var. “ oluyor. İşin kötüsü etraftakiler böyle düşününce bu yanlış düşünce engellenen kişilere de geçiyor ve evden çıkmayı bile düşünmeyen insanlarla iletişime kapalı engel sahibi arkadaşlar ortaya çıkıyor. Bence bir insanı gerçekten engelli yapan bu bakış açısı ve anlattığım gibi düşüncelere sahip olmaktır

Türkiye’de bu durumda kalsanız kızı dansa kaldırır mısınız? Sorusuna verdiğim cevap bu yüzden hayır olduğunu ve arkadaşlarımın da bu yüzden sessiz kaldığını fark ettim. Ancak unutmamamız gereken bir şey var eğer yaşıyorsak kim ne derse desin eğleneceğiz güleceğiz, dans edeceğiz şarkı söyleyeceğiz ve ne durumda olursak olalım herkese inat düğündeki o güzel kızla dans etmekten çekinmeyeceğiz inanın bana ülkedeki bakış açısını değiştirip kızı dansa kaldırır mısınız? Sorusuna korkmadan çekinmeden Evet diye bilirsek birçok engelin kendiliğinden yok olduğunu görürüz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…