Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından titiz bir şekilde hazırlanan 68 sayfalık iddianamede, “Darbeye teşebbüs”, “Darbe yapmaya yataklık”, “Hükümeti yıkmaya teşebbüs”, “FETO/PDY üyesi olmak”, “Suçlarıyla birlik ve beraberliği bozmaya yönelik ayaklanma” suçlamalarıyla yargılanmasını istenen Bolu Eski 2. Komanda Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için Gaziantep Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazılarak Bolu F Tipi Ceza Evine teslimi ve hakkında gerekli iznin verilmesi istendiği öğrenildi.

6 Mart 2017 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada Güneşer’le birlikte 9 Subay ve Astsubayın yargılanmasına başlanılacak. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güneşer’in getirilmesi için yazılan yazıya önümüzdeki günlerde cevap verileceği ve zanlının Şubat ayının sonuna doğru Bolu F Tipi Ceza Evine konulacağı beklenirken Güneşer’i kendisi gibi Kırıkkale nüfusu ve Barosuna kayıtlı kardeşi Avukat Hüseyin Güneşer’in savunacağı net bir şekilde belirlendi. Şimdi gözler 6 Mart tarihinde yapılacak olan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya çevrildi.

Gaziantep’te tutuklu

Halen Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumda tutukluluğu devam edem Güneşer’in geniş güvenlik önlemleri altında Bolu F Tipi Ceza evine sevkinin yapılması beklenirken, sevk sonrası zanlının özel bir koğuşa konulacağı ve tutuklu bulunan diğer Subaylarla görüştürülmeyeceği iddia edildi.

İfadeler değişecek mi?

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve FETO/PDY soruşturmasını yürüten savcıya ifade veren 9 Subay ve Astsubay’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde ifadelerini değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bolu Adliyesinde Kırmızı Alarm

6 Mart tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava öncesi adliye ve çevresinde kırmızı alarm verileceği Bolu Emniyetinde tüm izinlerin bir hafta boyunca kaldırılacağı öğrenildi. Duruşma öncesi Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınması beklenirken duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle zanlıların yakınları olan bir kişinin duruşma salonuna alınacağı da iddia edildi. Duruşmanın başlamasından itibaren bölgede çok sayıda Özel Harekat Timleri, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şubesi ekiplerinin yanı sıra Asayiş Ekipleri adliye çevresinde görev yapacak. Olası bir taşkınlık karşısında Çevik Kuvvet Şubesi dahilinde bulunan TOMA’nın devreye gireceği ve müdahalede bulunacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Tek tek kayıt altına alınacaklar

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan 10 Subay ve Astsubay’ın yargılanması için tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz ay Ağır Ceza Mahkemesi salonunun giriş kapısı üstüne yerleştirilen ve her tarafı gözetleye bilen güvenlik kamerası duruşma salonuna girecek olan herkesi tek tek görüntüleyerek kayıt altına alacak. Diğer bir yandan adliye dışında görev yapacak olan TEM, KOM ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan sivil ekipleri kameralarla çevredeki zanlı yakınlarını ve taşkınlık yapmak isteyenleri görüntüleyecekler.

Tek dava FETÖ davası olacak

Darbe teşebbüsünde bulunmak ve darbe yapmaya yataklık gibi suçlarından dolayı hakkında dava açılan ve tutuklu bulunduğu Gaziantep Ceza İnfaz Kurumda ki ceza evinden Bolu F Tipi Ceza evine getirilmesi beklenen Güneşer’in nasıl bir ifade vereceği şimdiden merak konusu oldu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi karşısına çıkıp savunma yapacak olan İsmail Güneşer ile Veli Ceylan’nın haricinde bulunan 8 zanlıyı Bolu Barosuna kayıtlı avukatlar savunacak. Diğer yandan 6 Mart 2017 Pazartesi günü Bolu Adliyesinde hiçbir mahkeme güvenlik açısından görev yapmayacak ve duruşmalar ileriki bir tarihe ertelenecek.

Gazetecilere Akredite

Cumhuriyet tarihinde Bolu’da ilk defa böylesine yapılacak bir duruşmada, yargılanmayı takip edecek Gazeteler için Akredite uygulaması getiriliyor. Duruşma salonunun yetersiz olması zanlıların fazlalığı ve zanlı yakınlarının çoğunluğu nedeniyle Akredite uygulaması getirileceği, her gazeteden bir kişinin duruşma salonuna alınacağı konusunda önemli çalışmalarının yapıldığı da iddialar arasında.