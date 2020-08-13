O köpeğe Bolu Belediyesi sahip çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’da dün Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak’ta gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarılmıştı. İtfaiye Müdürlüğü Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda köpeğin doğaya salındığını bildirmişti. Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada köpeğin tedavisinin Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’nde devam ettiği duyuruldu.

İLK MUAYENESİ YAPILDI, PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA’YA SEVK EDİLİYOR

Düştüğü kuyudan çıkartıldıktan sonra itfaiye ekiplerince Yukarısoku Mahallesi’ndeki Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesine getirilen köpeğin, ilk muayenesinde gözlerinin görmediği ve cildinde problem olduğu tespit edildi. Vakit kaybetmeden köpeğin genel sağlık durumu ve dermatit sorunu ile ilgili gerekli müdahaleyi yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, görme problemine sebep olan katarakt için ise Ankara’da bir klinik ile iletişime geçti. İlk tedaviyi yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli veteriner hekim Emre Başkan, köpeğin gözündeki problemin giderilmesi için pazartesi günü Ankara’ya sevk edileceğini belirterek, “Yavrumuz itfaiye ekiplerimizce kuyuya düşmüş olarak bulundu. Buraya geldiği ön muayenesi yapıldı. Gözlerinde katarakt ve cildinde yaş dermatit bulunmaktaydı. Cilt problemiyle ilgili tedaviye hemen başladık. Keratit tedavisi için pazartesi günü Ankara’ya sevk edeceğiz. Tedavisine orada devam edilecek. İnşallah tedavisinin ardından sağlığına kavuşacak” dedi.

İTFAİYE’DEN DÜZELTME

Bolu Belediyesi’nin açıklaması sonrası İtfaiye Müdürlüğü de bir düzeltme yaptı. İtfaiyeden yapılan düzeltme açıklamasında, “Doğaya serbest bırakıldığı yazılan köpeğimiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tedavisi ve bakımı hâlen devam etmektedir. Yazıda ‘doğaya serbest bırakılmıştır’ ibaresi bilgisayarda kopyala- yapıştır sonucu yazılmıştır” ifadelerine yer verildi.