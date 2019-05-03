O MECLİS NE İŞ YAPIYOR ?

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Sohbet etmeyi severim. Hele hele karşımdaki kişi paslaşa bileceğim, takılabileceğim. Çaktırmadan bir şeyler öğrenebileceğim biriyse değmeyin keyfime. Ne mutlu bana etrafımdaki insanların ve arkadaşlarımın çoğu böyledir. Yani onlarla hangi platformda olursa olsun oturup sabaha kadar her konuda konuşup tartışabilirsiniz. Şöyle bir düşündüğünüzde benim kendimi geliştirmemde en önemli etkenlerden biride bu sohbetler olduğunu görürsünüz

“Şimdi aman Onur akşama kadar çalışıyoruz birde sohbet mi edeceğiz diyenler olabilir. ” Evet, sohbet edeceksiniz. Konuşacaksınız ve dinleyeceksiniz. Zaten başımıza ne geliyorsa birbirimizle konuşmadığımız sohbet etmeye vakit bulamadığımız için geliyor.” Sohbet edemediğimiz için bizi dinlesin diye para verdiğimiz psikologlar var. Ama hiçbir psikolog iyi bir arkadaşla sohbet etmenin keyfini vermez.

Neyse geçenlerde bir araştırma yaparken sohbeti keyifli bir arkadaşıma bir şeyler sormuştum. Konu Almanya’da engellenenler için ne yapılıyor sorusuna geldi. Bu arada arkadaşım Almanya’da yaşıyor. Bolu’dan da yeni ayrıldı. “ ben böyle sorunca Onur Burada engelliler için hiçbir şey yapılmasına gerek yok dedi” nasıl gerek yok orada engelli bireyler yok mu? dedim

“ Var tabi ki ama burada nüfus yaşlı olduğu için kaldırımlar yollar ve diğer şeyler onların ihtiyaçlarını göre bileceği şekilde inşa edilmiş durumda. Mesela senin yazılarında sıklıkla bahsettiğin engelli park yerleri var ya. İşte o park yerlerine burada hiç kimse arabasını çekmez. Çünkü bilir öyle bir şey yaparsa okkalı bir ceza geleceğini “ yani ben bazen burayla Bolu’yu karşılaştırıyorum burada insanlar birbirlerine karşı daha saygılı daha duyarlı ve kurallara herkesin uyduğunu görüyorum dedi.”

Bende gülümseyerek “ daha fazla anlatma kaçar gelirim yanına dedim.” Espri bir yana bu sohbetten sonra düşünmeye başladım. bizde niye böyle değil diye? Şimdi anlatacağım şeylere beklide hiç böyle bakmamışsınızdır ama ben bunları yaşıyorum. Çok uzağa gitmeden size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Mesela Bolu Kılıçaslan mahallesini yani benim her gün gezdiğim dolaştığım yerleri ele alalım.

Mahallemizde 2 sene önce Bolu belediyesi ekipleri tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Kaldırımlar yollar yani aklınıza gelecek her şey bozulup tekrar yapıldı. Hatta bisiklet yolu çiçeklik falanda yapıldı. Böyle bakınca her şey güzel ve iyi gibi görünüyor. Ancak benim için hiçte öyle değil! O zamanlar yapan ekiplere birçok defa “ kaldırımları yaparken özellikle iş yerlerinin önünü dikkatli yapın eğer yapmazsanız benim gibi fiziksel engeli olan insanların hayatını çok zorlaştırırsınız demiştim “

Maalesef yine dinlemediler ve ben iki yıldır önce hiç zorlanmadan girdiğim berberime bile şimdi girerken 2-3 kişinin yardımıyla girebiliyorum. Gecen gün sokakta gezerken Bolu Belediyesinin güzellik diye yaptığı çiçekliklerden bastonlu bir yaşlı teyze zor geçti. Bakın burada şöyle bir durum oluştu. Önceden bir tek kaldırım basamakları vardı. Şimdi kaldırımın önüne bisiklet yolu ve bir metrelik çiçeklikler yapıldı. Yani insanlar önce çiçekliklerin üstünden atlatıp bisiklet yoluna inip tekrar kaldırıma çıkıyor. Çiçeklilerin etrafından dolaşsınlar diyenler olabilir. Etrafından dolaşmak demek yolun uzaması demek. Bu yüzden takdir edersiniz ki fiziksel engelliler ve yaşlılar için bu yapılan çiçekliklerin etrafından dolaşmak veya üstünden atlamak hiç kolay değil!

Peki, bunlar yapılırken dediğim şeyler niye düşünülmedi derseniz. Ben de aynı şeyi Bolu Belediyesi Engelliler meçlisine sormak isterim. Arkadaşlar bu meclis kurulurken hani her tarafı dolaşıp yetkilileri bu tip konularda uyaracaktı. Acaba Bolu’daki Engelli meclisleri ne iş yapar? Yollarımız kaldırımlarımız yapılırken hiçbir arkadaşımızı burada görmedim. Ben tek başıma bu bölgede rica ederek bazı şeyleri düzeltirdim ancak bazı şeylerde gücüm yetmedi.

Bakın sevgili arkadaşlar bizim diğer ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok aslında sadece birazcık kurallara uyup duyarlı olmalıyız. Kurulan engelli meclisleri görevini yaparsa yani yetkilileri uyarırsa, yanlışları söylerse, tartışmaktan korkmazsa daha iyi, daha güzel, daha özgür bir Bolu inşa eder ve daha özgür bir şehirde yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar – Bolu Olay Gündem Gazetesi...

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 01:59