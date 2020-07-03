O OLMADAN NASIL YAPARIM ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Geçen hafta kendi yazdığım bir öyküyü sizlerle paylaşmış ve öyküyü yarıda kesip öykünün devamını birlikte şekillendirmek için sizlerden mesaj ve yorum istemiştim. Birçok mesaj ve yorum geldi. Yazan herkese teşekkürler. Lafı uzatmadan hemen öyküye geçmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum.

Babasının verdiği harçlıkları biriktiren Aysu o elbiseyi alacak parayı biriktirmiştir. Muratla okul çıkışı elbiseyi satan mağazaya giderlerken Murat’ın çantası omzundan kayıp yere düşer içinden çıt diye bir ses gelir. Murat ve Aysu çantayı açıp içine baktıklarında Murat’ın kalemi tutması ve yazı yazmasını sağlayan aparatın kırılmış olduğunu görürler.

Tabi Murat çok üzülür. Aysu bunu görünce bunu yeniden yaptırma veya tamir ettirme şansımız var mı diye Murat’a sorar? Murat üzgün bir ifade ve sesle Yeniden yaptırma gibi bir şansımız yok çünkü bu aparat çok pahalı bunu tekrar ailemden isteyemem. Aysu peki ya onarım. Murat: onarım olabilirde onu da nasıl ve nerede yaptıracağımızı bilmiyorum. Hem ne olursa olsun bizim bir gün sonra yazılı sınavımız var. Ona yetişmez der.

Aysu yüzünü buruşturur evet ya sınavımız vardı der Murat: Aysu’ya neyse hadi gel şu elbiseni alalım bari sen mutlu ol der. Elbiseyi satan mağazaya girerler Aysu o çok istediği markalı elbiseyi alır. Evlerine dönerler. Ancak elbiseyi almasına rağmen Aysu’nun canı çok sıkkındır aklı Muratta kalmıştır. O aparat olmadan Murat nasıl okula devam edecek diye düşünmeye başlar. Bu arada da elbiseyi kutusuyla birlikte bir köşeye atar. Dokunmaz bile.

Ertesi sabah Aysu merakla ve endişeyle okula gider sırasına oturur. Ders başlar ancak Aysu’nun yanı boş kalır Murat gelmez. Bunun üzerine Aysu ders bittikten sonra Murat’ı arar telefon kapalıdır. Aysu daha da endişelenmeye başlar. Dayanamaz okuldan çıkıp Muratların evine gider. Kapıyı çalar Murat’ın Annesi kapıyı açar. Aysu Merhaba efendim ben Murat’ın sıra arkadaşıyım bu gün okula gelmedi telefonu da kapalı merak ettim kendisini göre bilir miyim? Diye sorar. Murat’ın Annesi tabi ki kızım buyur Murat bu gün biraz rahatsızmış. O yüzden okula gelmedi deyip Aysu’yu içeri alır.

Salona girerler. Annesi Odasında dinlenen Murat’ı çağırır. Murat gelir Aysu’yu görünce ne oldu. hayırdır der. Aysu da hastaymışsın merak ettim ziyarete geldim der. Bu arada Murat’ın annesi çocuklara bir şeyler hazırlamaya mutfağa gider. O gidince Aysu Murat’a gerçekten hasta değilsin değil mi? Murat başını öne eğer evet hasta değilim. Aysu: peki niye gelmedin okula? Murat: nasıl geleyim gelsem kalemi nasıl tutacağım yazıyı nasıl yazacağım? Aysu: ben yardımcı olurdum sana. Murat hayır kimseden yardım istemiyorum. bunun üzerine Aysu sorar aparatın kırıldığını annenlere söyledin mi ? Murat Hayır söylemedim söyle semde bir şey değişmez birde onları zorlamayayım. Aysu Peki ne olacak yarınki sınava gelmeyecek misin? Murat: Zor görünüyor der.

Aysu bunu üzerine sinirlenir cep telefonunu eline alır. Problemi çözecek bir yol aramaya başlar. İnternette gezinirken Medikal malzemeler tamir eden bir yer bulur Murat’a banyoyu kullana bilir miyim der ve banyoya gider. Telefonla medikal malzemelerin tamir edildiği yeri arar durumu anlatır. Tamirciler hemen gelin ya da bize gün içinde ulaştırın o aparatı tamir ederiz derler. Aysu işin maddi boyutu kaça çıkar diye sorar? Onu da anlatırlar. Aysu tamam der 1 saat sonra yanınızdayız.

Heyecanla Murat’ın yanına gider. Hadi hazırlan gidiyoruz. Aparatını da yanına al. Murat Şaşkın şaşkın Nereye gidiyoruz? Dün aldığım elbise hiç hoşuma gitmedi onu geri vereceğim. Sende bana eşlik et. Murat: peki aparatı niye al dedin? Aysu: Belki lazım olur. Murat: kırık şey niye lazım olacak? Aysu sinirli sinirli ya sen benim dediğimi yapacak mısın? Murat tamam tamam senden kurtuluş yok der hemen hazırlanıp evden çıkarlar. Aysuların evine giderler Aysu dün aldığı ve hiç açmadığı elbiseyi alır. Aldığı mağazaya götürüp iade eder. Oradan da taksiye binerler medikal tamircilerinin yanına giderler. Murat şaşkın şaşkın bakarken, Aysu: çıkar bakalım şu aparatı der.

Aparatı alır tamircilere verir. Adamlar bir saat içinde Aparatı onarıp Murat’a al dene derler murat onu denerken Aysu çaktırmadan yapılan işlemin parasını elbise parasından öder ve sıkı sıkı benim para verdiğimi hiç kimse bilmeyecek der. Her şey tamamlanır Murat utana sıkıla tamircilere borcum ne kadar der. Adamlar Borcunuz yok zaten ufak bir işlemdi ücret alacak kadar bir şey yapmadık derler.

Murat çok mutlu olur. Aysu’da çok mutludur ayrıca o gün Murat sayesinde çok şey öğrenmiştir. İhtiyaç neye denir anlamıştır. O günden sonra Murat’a daha bir hayranlıkla bakar. Çünkü Murat gerçekten ihtiyacı olan bir şeyi bile çevresindekileri üzmemek için söylememiştir. Bundan sonra Aysu’da gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyler dışında bir şey almaz. Ailesinden de bir şey istemez. Günler günleri aylar ayları kovalar lise, Üniversite derken okul biter Murat iyi bir mimar olur. Aysu’da bir yardım derneğinin müdiresi olur. bir gün Aysu’nun kapısı çalmış ve……..

Evet, yine yarım bırakmış gibi oldu ancak bence hiçbir öykü bitmemeli. Bu yüzden öykünün devamını sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Ben anlatmak istediğimi anlattım haftaya yeni bir yazı ile görüşmek üzere…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 02:18