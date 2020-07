O paylaşıma sessiz kalmadılar

Haber: BMA

AK Parti Küçükçekmece Meclis Üyesi Hamza Gönenç’in photoshop programı ile terör örgütü üyeleri ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aynı fotoğrafın içine yerleştirilerek “BUNLARI VE SEVENLERİNİ AHİRETTEDE AYIRMA…” ifadeleri ile yaptığı paylaşıma İYİ Partililer tarafından gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri ve İYİ partililer, AK Parti Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç hakkında yaptığı paylaşım sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

“DEVLET VE BAYRAK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, AK Partili meclis üyesine verdikleri tepki ile ilgili şunları söyledi: “Ak parti Küçükçekmece meclis üyesi Hamza Gönenç, kendisine ait Facebook sayfasından dilekçe ekinde yazılı görselini sunduğumuz paylaşımı ile hakaret suçunu işlemiştir. İYİ Parti; Türk siyasetinde, kurulduğundan beri terör örgütlerine karşı net tavrı olan, tüm vatandaşlarımıza kapılarına sonuna kadar açarken, Türk devletine ve bayrağına karşı olan herkesi kırmızıçizgisi kabul eden bir partidir.”

“GENEL BAŞKANIMIZA VE BİZE HAKARET EDİLMİŞTİR”

“İYİ Parti’nin, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in terör örgütü üyelerinin fotoshop uygulamasıyla bir araya getirildiği bir resimde, yer alması tüm İYİ Parti camiasını derinden üzmüştür” diyen Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Bu fotoshop İYİ Partiye gönül vermiş milyonlarca insanı üzdüğü gibi, sağduyulu birçok vatandaşında tepkisini çekmiştir. Ak Parti Belediye Meclis üyesinin yapmış olduğu ahlak dışı bu paylaşımı ile İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e alenen hakaret ettiği aşikardır. Ve yine şüphelinin paylaşımının başlığında yazdığı ‘BUNLARI VE SEVENLERİNİ AHİRETTEDE AYIRMA…’ ibaresi ile aynı hakareti sevenlerine ve yol arkadaşlarına karşı da işlemiştir. Şüpheli bu suçu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e karşı alenen işlenmesinin yanında, İYİ Partinin kuruluşundan beri Sn. Genel Başkanın yanında olan ve onu destekleyip seven biri olan şahsım aleyhine de zımni hakaret suçunu (ima yoluyla) işlemiştir. Öyle ki; terör örgütlerine karşı olan ve bunu her platformda dile getiren bir vatandaşım. Söz konusu paylaşım hakaret içerikli olup, gerek sosyal medyada gerek ise de basında yüzlerce kişi tarafından görülmüş ve etkileşime girmiştir. Bu durum İYİ Parti üyesi olan ve Sayın Genel Başkanımı seven şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmiştir. Yüce Türk adaletinin yapılan hakaret suçuyla ilgili gerekli cezayı vereceğine olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.