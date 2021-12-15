O şahıs tutuklandı



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda 18 yıla mahkûm olarak bulunan Y.D. tedavi için hastaneye yatırıldı ve aynı odayı paylaşan M.A.G.’yi süs vazosu teliyle boğmak istedi. Mağdurun şikayeti üzerine “Silahla basit yaralama” suçlamasıyla yargılanmaya başlayan zanlı, “olayı hatırlamıyorum, neden öldürmeye çalıştığımı bilmiyorum” dedi.

Olay geçtiğimiz yıl Bolu’da bir hastanede meydana geldi. 18 yıldır yarı açık cezaevinde yatan Y.D., tedavi görmek için hastaneye yatırıldı. Bir anda kendini kaybeden Y.D., aynı odayı paylaştığı M.A.G.’yi süs vazo teliyle boğmaya kalkıştı ve hastane görevlilerinin olaya müdahale etmesiyle Y.D. engellindi.

Hakkında, “Silahla basit yaralama ve kasten adam öldürmeye çalışma” suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Y.D., savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben kimseyi boğmaya çalışmadım. M.A.G.’yi de tanımam. Aramızda husumette yoktur. Aldığım ilaçlardan dolayı ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece onun omuzlarından tuttum. Tel veya ip kullanmadım” dedi.

Hastane arkadaşı tarafından süs vazo teliyle boğulmak istenen M.A.G.’de, “Beraber aynı odada kalırken birden bire saldırdı ve telle boğazımı sıktı. Son anda hastane görevlileri gelip beni kurtardı. Beni boğmaya çalıştı. Kendisini bende tanımam” diye savunma yaptı

TUTUKLANDI

Başka bir suçtan dolayı hükümlü olan ve yakın zamanda cezaevinden çıkması beklenen Y.D., tedbir amaçlı olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilerek, kaçması engellendi. Bu duruma öfkelenen Y.D., avukatına SEGBİS sistemiyle seslenerek; “Avukat hanım derhal tutukluluğuma itiraz et” demesi üzerine, sanığın avukatı; “Mahkeme 17 Aralık 2021’de hakkında karar verecek, itiraz etsem ne olacak” cevabına verdi. Duruşma karara bağlanmak üzere 17 Aralık 2021 tarihine ertelendi.