O ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI!

Haber: N. Halid Altundal

Bolu'da yurt dışından geldikten sonra karantinaya alındıkları kız yurdunda, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.

HIZLI TEST KİTLERİ KULLANILDI

Gözaltı kararı sonrasında yurda gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı kitlerle Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan testleri negatif çıkan şüphelileri, giydikleri özel kıyafetlerle yurda girerek, gözaltına aldı.

YURTTTA KALANLAR POLİSLERİ ALKIŞLADI

Şüpheliler yurttan çıkarıldığı esnada aynı yurtta kalan diğer vatandaşlar odalarının camlarına çıkarak polisi alkışladı ve şüphelilere tepkilerini dile getirdi.