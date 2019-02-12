Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, dün akşam Karaköy TOKİ’de düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Karaköy sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği mahalle toplantısında Metin, Karaköy halkına geçmişte 1 dönem Bolu Milletvekilliği ve üç önemli bakanlıkta 7 yıl bakan yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak edindiği tecrübelerle Bolu’ya hizmet etmek istediğini söyledi.

“MEZARLIK PROBLEMLERİNE SON VERECEĞİZ”

Projelerini anlatarak talep ve beklentileri dinlediği programda soruları da yanıtlayan Metin, bölgenin mezarlık ihtiyacını olduğunu öğrenmesi üzerine gittiği diğer mahallelerde benzer durumla karşılaştığını açıklayarak, “Enteresan bir şey, gittiğim her mahallede bu yönde bir talep alıyorum. Bolu’da ciddi bir mezarlık problemi var. O nedenle tüm mahallelerimizde yeniden mezarlık planlaması yapacağız. Bu sayede mezarlık problemle son vereceğiz.” dedi.

“İHTİYAÇ NEYSE ONU YERİNE GETİRİRİZ”

TOKİ sakinlerinin market eksikliği nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmeleri üzerine Metin, “Tabi burada ticaret anlamında bir sıkıntı varsa gerekeni yaparız. Yatırımcılarımıza, ticaret erbaplarımıza her türlü kolaylığı sağlarız. Eğer buna rağmen özel sektörden biri gelip market açmazsa da hiç merak etmeyin; biz belediye olarak gelir burada o marketi açar, sizlere, vatandaşlarımıza o hizmeti sağlarız. Tabi belediye market işi yapmaz ancak ihtiyaç neyse onu yerine getiririz. Bu da böyle bilinsin” dedi.

“O SÖZ AK PARTİ’NİN SÖZÜDÜR. BİZ YAPACAĞIZ”

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ayrıca, Karaköy TOKİ-üniversite arasında yapılması planlanan bağlantı yolu ve viyadükle ilgili de son noktayı koydu. Mahalle sakinlerinin projeyi hatırlatması üzerine ortada verilen bir söz olduğunu dile getiren Metin, “O söz AK Parti’nin sözüdür. Biz yapacağız. Ben hemen Karayolları ile görüşeyim, bir ekip yollasınlar. Ne zaman başlanır ne zaman bitirilir bunun planlamasını yapalım ve sizleri bilgilendirelim” açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 12:09