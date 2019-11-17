O ünlü eski başkan Gölcük’te

Haber: Aysun BEYKOZ

Ailesiyle birlikte Devlet Konukevi'nde konaklayan Gökçek, milyonlarca takipçisi olan twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla hem Gölcük'e olan hayranlığını yazdı hem de milyonlarca kişiye tabiat parkının reklamını yaptı.

Türkiye'nin önde gelen tatil merkezlerinden biri haline gelen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ailesiyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi. Tabiat parkında bulunan konukevinde kalan Gökçek yürüyüşe çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi.

"MUHTEŞEM BİR YER"

Yıllarca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapan ve siyaset gündemine her daim damgasını vuran Gökçek, Gölcük manzaralı fotoğraflarını twitter hesabında paylaşarak, "Gökçek ailesi olarak Bolu Gölcük'ten selamlar. İlk defa geldim, muhteşem bir yer, merak edenlere Bolu'dan 15 kilometre" ifadelerinin yer aldığı iletiyi paylaştı. Paylaşım binlerce kişi tarafından beğeni alarak yorumlandı.