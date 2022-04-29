O YAPIYOR. BEN NİYE YAPAMIYORUM ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

“Küçük bir kasabanın ana caddesinde 2 tatlıcı dükkânı vardı. Bir gün onlardan bir tanesinin sahibi, kasabanın en yaşlı görmüş geçirmiş adamını ziyaret eder ve ona tatlıcı dükkânını kapayıp başka bir kasabaya taşınmak istediğini söyler. Bunun üzerine dükkânını niye kapatıyorsun dedi. Güngörmüş adam.

Benim rakibim benden çok iş yapıyor dedi. Bezgin tatlıcı, Kasabadaki müşterilerin çoğu onun dükkânından alışveriş yapıyor diye ekledi. Güngörmüş adam, Kasabadaki insanların hep onun dükkânına gittiklerini nereden biliyorsun diye sordu? Gayet Kolay dedi Tatlıcı, dükkânımın kapısından baktığımda karşıdaki dükkâna giren ve elleri dolu olarak çıkan herkesi görüyorum.

Güngörmüş adam biraz sinirli bir şekilde, İşte senin bütün sıkıntın da bu, cevabını verdi ve sözlerine şu uyarıyı da ekledi: eğer karşıdaki tatlıcı dükkânını gözetlemek için harcadığın zamanı, kendi işlerini geliştirmek için kullansaydın sende başarılı olurdun. Başkalarının yaptıklarını önemseyenler başarısızlığa ve mutsuzluğa mahkûmdur.”

Bu güzel ve düşündürücü öyküye okuduğum kitapta rastlayınca sizlerle de paylaşmak istedim. Öyküyü okuduğumda şöyle bir düşündüm. Gerçekten de günümüzde birçok insan kendini geliştirmek yerine o ne yapmış? Bu ne yapmış? Diye enerjisini ve zamanını boşa harcıyor. Sonrada o yapıyor ben niye yapamıyorum diye moralini bozup yapacaklarını bile yapamıyor. Öyküde olduğu gibi kendini geliştirip mücadele etmek yerine bulunduğu yerden kaçmayı tercih ediyor.

Günümüzde özellikle sosyal medya ve televizyonlar insanları bu konuda zorluyor yani orada paylaşılan şeyleri yap. Paylaşılan yemekleri ye. Adeta eğer bunları yapmazsan başarısızsın demeye getiriyorlar. Ee tamam yapalım, tamam yiyelim içelim de sizin elinizde gördüğümüz şeyleri alacak kadar herkesin maddi gücü yok ki. O paylaşımları yaparken niye bunu düşünmüyorsunuz?

Şimdi birileri “ ama biz onlar sayesinde kendimizi geliştiriyoruz yeni çıkan ürünlerden haberdar oluyoruz diyecek “ kendinizi yemekle içmekle geliştiremezsiniz ancak kilo alırsınız. O insanların tanıttığı kitaplarda var. Niye onları alıp okumak için çaba sarf etmiyorsunuz. Kullandıkları eşyaları, yedikleri yemekleri almak için daha çok çaba sarf ediyorsunuz. Çünkü kitabı alacaksın okuyacaksın ve bilgileri beynine yazacaksın zor iş değil mi?

Hep kendini geliştirmeye çalışan bir yazar ve bir anlatıcı olarak size önerim. Gerek sosyal medya gerekse televizyon ve gazetelerde size bir şeyler katacak kendinizi sahiden geliştirmenize yardımcı olacak kişileri takip edin. Televizyon izliyorsanız kendinizi geliştire bileceğiniz programları izleyin. Kendinizi geliştirebileceğiniz yazarları okuyun. Bu yolla öğrendiklerinizin üstüne kendinizde bir şeyler koymaya çalışın ancak böyle kendinizi geliştirebilirsiniz.

Tabii bu durum tüm insanları etkiliyor ancak engellenen arkadaşlarımızı daha da çok etkiliyor. Niye mi? Bazı aileler sosyal medyada ya da televizyonda gördükleri kişilerle kendi özel gereksinimli ya da engellenen çocuklarını karşılaştırıp “ O yapıyor. Niye sen yapamıyorsun?” diye çocuklarına baskı kurmaya çalışıyor. Aslında böyle yaparak çocukları gereksiz yere mutsuz ediyorlar.

Hayatta herkes aynı şeyi yapacak diye bir şey yok. Mesela birisi güzel şarkı söylüyorsa birisi şiir yazarak başarılı olabilir yani dünyadaki her insan farklı yeteneklere sahiptir. Önemli olan o yetenekleri keşfedip geliştirebilmektir. Bir insan internette takip ettiği bir insanın yaptıklarını yapamıyor diye başarısız sayılmamalı kendini kötü hissetmemelidir ve kendini geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmemelidir.

Bu arada biliyorsunuz birkaç gün sonra şeker bayramı ben şimdiden herkesin şeker bayramını kutlarken sizden bir şey rica etmek istiyorum. Eğer bayram ziyareti yaptığınız yerde engellenen bir arkadaşımız varsa ona dokunmaktan, gülümsemekten ve hatta sohbet etmekten çekinmeyin. Unutmayın engelleri aşmak için çoğu zaman sıcacık bir bakış ve gülüş yeter…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…