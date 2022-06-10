O yavru vaşak yaşama tutunamadı

Bolu’nun Yeni Çaydurt mevkiinde bir tavuk çiftliğine sığınan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alınan 2 yaşındaki yavru vaşak telef oldu.

O yavru vaşak yaşama tutunamadı

Haber: Uğur Balaban

Yeni Çaydurt mevkiinde Mahmut Çetin’e ait süs tavuğu yetiştirilen çiftlikte, balıkçı ağıyla yakalandıktan sonra götürüldüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde telef olan vaşak, tahnit edildikten sonra Abant Tabiat Parkı'nda sergilenecek.

Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde süs tavuğu yetiştiren Mahmut Çetin, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde bahçede yabani bir hayvan olduğunu gördü. Vaşağın bitkin ve yaralı halde olduğunu, tellerden dışarı çıkamadığını fark eden Çetin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine veteriner hekimle birlikte giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle vurulan vaşağı balıkçı ağıyla yakaladı.

Tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve 2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak tahnit işlemlerinin ardından Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Tabiat Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

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