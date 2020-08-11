O yollar artık rahat geçilecek

Haber: BMA

İlimiz Seben ilçesinde sürücülerin büyük sorun yaşadığı yollara Belediye Başkanı Fatih Kavak el attı. Başkan fatih Kavak’ın girişimleri sonucu harekete geçen Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Ayıseki mevkii-Yukarı Korucuk mevkii ile Bozyer Köyü-Seben Merkez girişi arasındaki yollarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Karayolları 4.Bölge Müdürü İlhan Aytekin 'e ilçemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ayıseki mevkii-Yukarı Korucuk mevkii ile Bozyer Köyü-Seben Merkez girişi 2. kat asfalt çalışması yapılmıştır” dedi.