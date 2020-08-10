O yollar sıcak asfalta kavuşacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi alt yapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiği yeni kaldırım ve asfalt yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere ara vermeden çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi ve Süreyya Sokak’ta, yıpranmış taş yolu ve kaldırımı tamamen kaldırdı. Sökme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede cadde ve sokak modern kaldırımlara ve sıcak asfalta kavuşacak.