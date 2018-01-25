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25 Ocak 2018 Perşembe
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    • Obezite sayımız artıyor

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre ilimizde obez hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, özellikle çocuk ve genç yaştaki Bolulu vatandaşların obez hastalığına yakalandığını, bir an önce hastalıkla ilgili mücadele edilmesi gerektiğini söylediler.

    25 Ocak 2018 Perşembe 14:42
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    Obezite sayımız artıyor
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Birimi Sorumlusu Dr. Esra UCA yaptığı açıklamada ilimizde 2 bin 257 Bolulu vatandaşın Obizete hastası olduğunu vurguladı. Dr. Uca, bu hastaların Bolu’daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü dile getirdi.
    Dr. Esra Uca, Obezite hastalığının çok ciddi olduğunu vurgulayarak gazetemize şu açıklamada bulundu; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından obezite (şişmanlık) “Sağlığı bozacak vücutta anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. 
    Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” sonuçlarına göre Türkiye’de obezite sıklığı; erkeklerde %20,5,  kadınlarda ise % 41  bulunmuş,  ayrıca fazla kilolu olma oranı % 34,6 olarak tespit edilmiştir. 
    Günümüzde obezitenin en sık rastlanan nedeni kalorisi yoğun gıdalara çok kolay ulaşılabilmesinin yanı sıra fiziksel aktivite sıklığının yetersiz olmasıdır. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine özellikle de kronik hastalıklara neden olmaktadır. 
    Obezitenin giderek yaygınlaşarak halk sağlığı sorunu haline gelmesi, tüm dünyada obezite ile mücadele çalışmalarının başlamasına neden olmuştur. Obezite eğilimi özellikle çocuklar ve gençlerde alarm verici düzeydedir. Çocukluk çağı obezitesindeki yıllık artış giderek büyümektedir. Bugün gelinen noktada çocukluk çağı obezitesiprevalansının 1970’lerdeki değerlerden 10 kat fazla olduğu bildirilmektedir.
    Obezitenin Tedavisinde, korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Verilerine

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