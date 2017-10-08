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    • Obeziteye dikkat

    Prof. Dr. Yılmaz Güneş, obezitenin özellikle gençlerde psikolojik sorunlara, hipertansiyon ve ilerleyen dönemlerde şeker hastalığına yol açtığını, hastaların foksiyonel kapasitelerini ve özgüvenlerini azalttığını söyledi.

    05 Ekim 2017 Perşembe 10:57
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    Obeziteye dikkat

    HABER BÜLTENİ

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Güneş, zayıflama ilaçları kullandıktan sonra yan etkileriyle hastaneye başvuran hastalar olduğunu belirterek, "Çarpıntı, hayati ritim bozukluğuyla gelenler, ölecek vaziyette gelip, şok verme işlemi yapılarak hayata döndürülen hastalar var. Kalp ilacı kullanıp bu ilacı kullanarak beyin kanaması geçiren hastalar bulunuyor." dedi.

    İnsanların sağlıklı şekilde düzenli egzersiz ve diyetle kilo vermek yerine sihirli değneklere başvurduklarını anlatan Güneş, "Televizyonlar, medya ve sosyal medya da bu konuyu rant aracı olarak kullanıyor. İçeriği bilinmeyen çok sayıda 'ilaç değil' sadece 'bitkisel ürün' şeklinde lanse edilen ve kilo verdirdiği iddia edilen ürünlerin reklamları yayımlanıyor." diye konuştu.

    Prof. Dr. Güneş, bu ürünlerin bir kısmının piyasadan çekildiği, üretimlerinin yasaklandığının saptandığını ifade ederek, "Kilo vermek için kullanılan ürünlerin bazıları beyinde yeme alışkanlığını azaltan fakat kalp ve ritim bozukluklarına, çarpıntılara, tansiyon yükselmelerine ve kalp krizine yol açan piyasadan çekilmiş ilaçlar. Önemli olan sağlıklı yaşam tarzına ve diyete uymak. İşleyen demir ışıldar ve can boğazdan gelir ve gider." dedi.

    Bu şekilde çok sayıda ilaç bulunduğuna dikkati çeken Güneş, bunların hepsinin bilinmesinin mümkün olmadığını, böyle umut tacirliğine prim vermemek gerektiğini vurguladı. Güneş, çok zorunda kalındığı durumlarda doktor ve diyetisyenlerden yardımcı tedavi desteği alınabileceğini belirterek, doktorların önerileri doğrultusunda tedavilerin uygulanması, bilinmedik şeylere başvurulmaması gerektiğini kaydetti. Bazı hastaların kendilerinin de ismini bilmediği ilaçlar konusunda sorular sorduğunu dile getiren Güneş, bu tür ilaçların çok tehlikeli olduğunu hastaya söylediğini belirtti.

    Prof. Dr. Yılmaz Güneş, "Zayıflamak için bu tür ilaçları kullanıp da yan etkileriyle bize başvuran hastalar var. Çarpıntı, hayati ritim bozukluğuyla gelenler, başka bir doktor arkadaşımıza ölecek vaziyette gelip, şok verme işlemi yapılarak hayata döndürülen hastalar var. Kalp ilacı kullanıp bu ilacı kullanarak beyin kanaması geçiren hastalar bulunuyor." bilgisini verdi. Amerika ve Avrupa'daki insanların hızlı, kilo aldırıcı, nişastadan zengin kızartılmış ürünlerle hazır gıdaları çok fazla tükettiğini söyleyen Prof. Dr. Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Televizyon karşısında saatlerce yenen mısırlar, cispler kilo aldırıyor. Bunlardan kaçınmakta fayda var. Anadolu'muza ait, kendi kültürümüze ait yemekler çok daha sağlıklı. Bazı gazlı içecekler var ve bunların enerji oranı fazla, şeker oranları yüksek. Enerji içeceklerinin besin değeri düşük fakat hızlı miktarda şeker içeriyor. Bunların hem kilo verdirici etkileri oluyor hem de ritim bozukluğu ve tansiyon gibi yan etkileri olmakta. Avrupalılaşma, Batılılaşma, sanayileşme gibi evlerde yemeklerin yapılmaması ve yemek saatlerine uyulamaması sebebiyle hızlı yemekler sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor."

    Anahtar Kelimeler: Prof., Dr., Yılmaz, Güneş, Obezitenin

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