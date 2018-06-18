Haber: Esra Öztürk

Bayramlaşma törenine Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Şube Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü personeli ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşma yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, rahmet, bereket ve mağfiret vesilesi olan Ramazan Ayını huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde geçirmenin ve birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bir bayrama erişmenin mutluluğuyla tüm çalışanların Ramazan Bayramını kutladı.

Program, personelin birbiriyle yaptığı sohbet ve verilen ikramların ardından sona erdi.