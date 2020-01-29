OBM’de köy sohbetleri devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma alanına giren konularda halkın talepleri ile uygulamada karşılaşılan sorunlarının yerinde dinlenmesi, çözüm yollarının ortaya konulması ve orman-halk ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla orman köylülerine yönelik düzenlenen sohbet toplantıları Piroğlu Köyünde devam etti. Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Nizamettin Ören, Ferdi Özer ve Yılmaz Yıldız, Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, İşletme Müdür Yardımcısı Vasfi Cem Bulut ve Belkaraağaç Orman İşletme Şefi Koray Cantürk ile Gövem ve Piroğlu köyünden vatandaşlar katıldı.

Gövem ve Piroğlu köyü muhtarları ile 40’a yakın vatandaşı katıldığı samimi bir ortamda geçen toplantıda, orman köylüsünün çalıştığı bölgelerde yürütülen üretim ve ORKÖY faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak bilgilendirmeler yapıldı.

Sohbet toplantılarına yıl boyunca devam edileceğini belirten Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, vatandaşlarla birebir yapılan sohbet toplantılarından çok olumlu sonuçlar alındığını, orman köylüsünün her türlü sorununun yerinde dinlenerek çözüm yollarının sunulduğunu ifade etti.