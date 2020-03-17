OBM’de Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı program ile hedeflerin gerçekleşmesi ve güncel konularla ilgili aylık değerlendirme toplantısı, Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı Başkanlığında Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı. Toplantı, İşletme Müdürlerinin 2020 yılı program ve hedeflerin gerçekleşmeleri ile ilgili durum tespitleri ve karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konulduğu karşılıklı fikir alışverişiyle gerçekleşti. 2020 yılı programlarının aksatılmadan zamanında gerçekleştirilmesi için azami gayret gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantı, Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’nın başarı dileklerinin ardından sona erdi.

Öte yandan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü idare binası ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlükleri idare binalarında bulunan personel odaları başta olmak üzere bütün alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının önümüzdeki günlerde de her noktada aşama aşama yapılmasının planlandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 12:30