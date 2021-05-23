OBM’de personellere veda

Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi olan, Bolu Orman Bölge Müdürlüğündeki görev süreleri dolan ve tayin olan personel ile emekliye ayrılan personele veda töreni düzenlendi. Tayin olarak ayrılan Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, İzin ve İrtifak Şube Müdürü Necmettin Aşçi, Makine ve İkmal Şube Müdürü Rıfat Güven ve Mali İşler Şube Müdürü İsmail Eker ile emekli olan Orman Mühendisi Ruşeni Cırık için düzenlenen veda törenine Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcıları Yılmaz Yıldız ve Ferdi Özer ile Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.

Tayin olan ve emekliye ayrılan personele Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde çalıştığı süreler içerisinde yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür eden Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı tayin olan personele yeni görev yerlerinde başarılar, emekli olan personele de yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi. Tayin olarak görevlerinden ayrılan personele ve emekliye ayrılan personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı plaket ve hediyeler takdim edildi. Tayinleri çıkan Nizamettin Ören Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı, Necmettin Aşçi Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü, İsmail Eker Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Personel Şube Müdürü, Rıfat Güven ise İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi olarak görev yapacak.