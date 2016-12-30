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30 Aralık 2016 Cuma
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    • Ocak Ayı toplantıları başlıyor

    İl Genel Meclisi’nde yeni yılın ilk toplantısı 02 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca devam edecek toplantılarda Bolu ve ilçeleri ile ilgili gündem maddeleri karara bağlanacak.

    30 Aralık 2016 Cuma 16:54
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    Ocak Ayı toplantıları başlıyor
    Yaşar Yüceer Başkanlığında İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını 02 Ocak Pazartesi günü yapacak. Ocak Ayı toplantılarının ilk oturumunda ilk olarak İl Özel İdaresine ait araç ve iş makinalarının 2017 yılı kiralama bedellerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Yeniçağa ilçesi, Yukarıkuldan köyü hudutlarında Karayolları Genel Müdürlüğü lehine istimlak şerhli taşınmazın yeniden belirlenen bedel üzerinden satışının yapılmasına ilişkin komisyondan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri, Göynük İlçesi Çubuk köyü 193 ada, 7 ve 8 nolu  parsele ait Turizm Tesis  alanı amaçlı 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması, Merkez ilçe Tatlar köyü hudutlarında 1926 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık tesis alanı amaçlı imar planının onanması ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporları görüşerek karara bağlayacak.

    03 OCAK SALI

    Salı günü gerçekleşecek oturumda ise İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2017 yılında uygulanacak m3. fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor karara bağlandıktan sonra 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 17. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi yapılacak. Ardından Mengen ilçesi Sazlar köyü hudutlarında 24 adet parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli yeni yerleşim alanı amaçlı imar planı değişikliğinin onanması ve Merkez ilçe Kındıra köyü hudutlarında tapunun 2 pafta, 317 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan

    1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Turizm Tesis alanı amaçlı imar planının onanmasına ilişkin

    İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporlar görüşülecek. Toplantıda ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2017 yılında uygulanacak olan m3. su kiralama bedellerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

    04 OCAK ÇARŞAMBA

    İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşecek oturumunda da İl Özel İdaresinin 2016 yılında uygulanacak olan Etüt ve Rapor ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe

    Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Daha sonra Merkez İlçe Karaçayır mahallesi 1583 ada 3 nolu parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 18 madde uygulaması sonucu 71/934 oranındaki oluşan İl Özel İdare hissesinin diğer hisse sahiplerine satışının yapılmasına ilişkin komisyonlardan gelecek raporu değerlendirecek olan meclis üyeleri, Mengen İlçesi Kayabükü köyü köy tüzel kişiliği adına kamulaştırılan 162 ada, 4, 7, 9, 10, 11, 13 ve 16 numaralı parsellerin onaylanan imar planlarının yer değişikliği talebi nedeniyle yeniden yeni yerleşim alanı amaçlı imar plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporu görüşecek. Oturum Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2017 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi ile sona erecek.

    05 OCAK PERŞEMBE

    Perşembe günü Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda uygulanacak olan 2017 yılında para cezalarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşüleceği İl Genel Meclisinde Merkez ve Diğer İlçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerine Hayırsever vatandaşlardan ikişer adet üye seçimi yapılacak. Daha sonra Mengen ilçesi, Başyellice köyü, Merkez ve Taşdibek mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisine ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelecek rapor karara bağlanacak.

    06 OCAK CUMA

    Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek son oturumunda mülkiyeti Babas Kaplıca Birliğine ait Mudurnu ilçesi, Fındıcak köyü hudutlarında tapunun 130 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın İl Özel İdaresi adına satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporun görüşüleceği mecliste ilimizde bulunan Özel Eğitim Okullarının Eğitim ve Öğretim koşulları ve fiziki şartlarının araştırılması ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile Ocak Ayı toplantıları sona erecek. 

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