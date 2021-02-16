Ocak ayında kaç konut satıldı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

BOLU’DA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞTE

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2020 yılı Aralık ayında 590 konut satışı gerçekleşen ilimiz Bolu’da konut satışı Ocak ayında düştü. 2021 yılı Ocak ayında ilimiz Bolu’da 326 konut satıldı.

DOĞU MARMARADA 3 BİN 932 KONUT SATILDI

TÜİK verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Ocak ayında konut satışı, Kocaeli ilinde bin 493 konut, Sakarya' da bin 93 konut, Düzce'de 368 konut ve Yalova'da 652 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 675 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK İRAN VATANDAŞLARINA SATILDI

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.