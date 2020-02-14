Ocak ayında kaç konut satıldı?

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi.

DOĞU MARMARA’DA 5 BİN 916 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Ocak ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 599 konut, Sakarya' da bin 449 konut, Düzce'de 574 konut ve Yalova'da 852 konut satışı gerçekleşti. Açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da ise Ocak ayı içerisinde 442 konut satışı yapıldı.

EN ÇOK IRAK VATANDAŞLARINA KONUT SATILDI

TÜİK verilerinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 olarak belirlendi. En çok konut satışı ise 739 konutla Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 12:28